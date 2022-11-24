1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002 sigortalılara YAŞ BULMACASI! 25 yıl + 5.000 primle emeklilik tablosu!
EYT ile ilgili merak edilen her şey tek tek cevaplanıyor! Geçmişte sigortasız günleri için dava açacaklara Yargıtay'dan çok önemli bir destek açıklandıç Yargıtay Genel Kurulu bu konuda ispat için mahkemelerin de araştırma yapmasını istedi. Öte yandan prim ve yıl şartını tamamlayan anında emekli olabilecekken, eksiklerini tamamlayanlar daha sonra emeklilik hakkından faydalanacak. Böylece EYT'lilerin tamamı kademeli olarak zaman içinde emekli olabilecekler. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Primi eksik olanlar EYT yasasından önce bunları tamamlama telaşına girerken, geçmişteki sigotasız günleri için dava açacaklara önemli bir destek müjdesi geldi! Bilindiği üzere artık EYT'liler için son viraja girilmiş durumda. Aralık ayı için gözler takvime çevrilirken prim ve yılı tamamlamamış olanlar ise eksiklerini hallettiklerinde emekli olabilecek. Her şey tamamlandığında tüm EYT'liler zaman içinde emekli olabilecek. Peki, EYT'den nasıl yararlanabilirim? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte son durum ve merak edilenler haberimizde!
Yargıtay Genel Kurulu, bu konuda ispat için mahkemelerin de araştırma yapmasını istedi...
EYT için 'yıpranma payı' umudu! Yıpranma payının EYT'de etkisi olur mu?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinde son viraja girildi. Düzenlemenin Aralık ayı içinde Meclis'e gelip yasalaşması bekleniyor.