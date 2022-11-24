1994, 1995, 1996, 1999, 2000, 2002 sigortalılara YAŞ BULMACASI! 25 yıl + 5.000 primle emeklilik tablosu!

EYT düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Primi eksik olanlar EYT yasasından önce bunları tamamlama telaşına girerken, geçmişteki sigotasız günleri için dava açacaklara önemli bir destek müjdesi geldi! Bilindiği üzere artık EYT'liler için son viraja girilmiş durumda. Aralık ayı için gözler takvime çevrilirken prim ve yılı tamamlamamış olanlar ise eksiklerini hallettiklerinde emekli olabilecek. Her şey tamamlandığında tüm EYT'liler zaman içinde emekli olabilecek. Peki, EYT'den nasıl yararlanabilirim? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte son durum ve merak edilenler haberimizde!