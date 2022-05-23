Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az evvel duyurdu! 2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak!
2022 yılında da ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm muhtaç ailelere ve bireylere ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç olan engelli ve kronik hastalar için de nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Bakanlık söz konusu yardım hizmetine kapsamında sayılacak olan hastalıkları ve engel oranlarını bildirdi.
23.05.2022 09:58 - Son Güncelleme: 23.05.2022 09:58
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kronik Hastalık Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de kronik hastalığa sahip olan vatandaşlara nakit hizmeti sunacağını duyurmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakalandıkları kronik hastalıklar sebebi ile hem de mali hem de psikolojik anlamda kayıplara uğramış olan vatandaşlara, düzenli olarak ödeme yapmaktadır.