1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! Primi eksik olana SGK'dan erken emeklilik müjdesi! O kişiler de EYT'li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

Prim ve yıl şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli aylığına kavuştu. Prim eksiği bulunanlar için de pek çok formül gündeme geldi. Başvuruların devam ettiği yapılandırma düzenlemesi ve hazırlık aşamasında olan Bağkur reformu burada önemli imkan sunacak. Çalışma fırsatı bulamayanlar için ise borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler de prim kazandırabiliyor. İşte eksik primi olanlar için emeklilik yolu haberimizde...