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Haberler Ekonomi 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! Primi eksik olana SGK'dan erken emeklilik müjdesi! O kişiler de EYT'li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! Primi eksik olana SGK'dan erken emeklilik müjdesi! O kişiler de EYT'li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

EYT düzenlemesiyle birlikte 4 milyonu aşkın kişi emekliliğine kavuşurken primi eksik olanlar henüz yasadan yararlanamadı. Bunun için alternatif yollar gündeme geldi. Prim kazanmanın kolay yolları bulunuyor. Bunlardan birini yaparak EYT'li olma hakkını kazanabilirsiniz. Peki, eksik primle nasıl emekli olunur? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
06.06.2023 06:34 - Son Güncelleme: 06.06.2023 06:34
Primi eksik olana SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! O kişiler de EYT’li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

Prim ve yıl şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli aylığına kavuştu. Prim eksiği bulunanlar için de pek çok formül gündeme geldi. Başvuruların devam ettiği yapılandırma düzenlemesi ve hazırlık aşamasında olan Bağkur reformu burada önemli imkan sunacak. Çalışma fırsatı bulamayanlar için ise borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler de prim kazandırabiliyor. İşte eksik primi olanlar için emeklilik yolu haberimizde...

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Primi eksik olana SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! O kişiler de EYT’li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlara emeklilik yolu açılırken, prim ve yıl şartını tamamlayanlar aylık başvurusunu yapıyor.

Primi eksik olana SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! O kişiler de EYT’li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

Ancak primini tamamlayamadığı, borçlanma yapıp süresi yetmediği için emekli olamayan pek çok kişi var. İşte bu kişilerin merak ettiği soruların yanıtları...

Primi eksik olana SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! O kişiler de EYT’li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALI?
Çalışma fırsatı olmayanlar için borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları var.

Primi eksik olana SGK’dan erken emeklilik müjdesi! 1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! O kişiler de EYT’li olacak! İHYA, 12 aylık staj...

Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma hakkı olanlar ihtiyacı kadarını ödeyerek prim kazanabiliyor.

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