1.1 milyon 2000-2002-2005 arası sigortalıya 1 sene süre biçildi! Primi eksik olana SGK'dan erken emeklilik müjdesi! O kişiler de EYT'li olacak! İHYA, 12 aylık staj...
EYT düzenlemesiyle birlikte 4 milyonu aşkın kişi emekliliğine kavuşurken primi eksik olanlar henüz yasadan yararlanamadı. Bunun için alternatif yollar gündeme geldi. Prim kazanmanın kolay yolları bulunuyor. Bunlardan birini yaparak EYT'li olma hakkını kazanabilirsiniz. Peki, eksik primle nasıl emekli olunur? İşte merak edilenler...
Prim ve yıl şartlarını yerine getiren EYT'liler emekli aylığına kavuştu. Prim eksiği bulunanlar için de pek çok formül gündeme geldi. Başvuruların devam ettiği yapılandırma düzenlemesi ve hazırlık aşamasında olan Bağkur reformu burada önemli imkan sunacak. Çalışma fırsatı bulamayanlar için ise borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları bulunuyor. Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler de prim kazandırabiliyor. İşte eksik primi olanlar için emeklilik yolu haberimizde...
EKSİK PRİMİ TAMAMLAMAK İÇİN HANGİ YOLLARA BAŞVURULMALI?
Çalışma fırsatı olmayanlar için borçlanma, ihya, isteğe bağlı sigorta imkanları var.
Doğum, askerlik, avukatlık stajı gibi süreler için borçlanma hakkı olanlar ihtiyacı kadarını ödeyerek prim kazanabiliyor.