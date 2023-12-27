2024 asgari ücret için SON 5 SAAT! %45 zam + %5 Refah Payı ile emekli, memur, işçi referans alacak! Kulaktan kulağa bitti! Özel sektör maaşları...

1 Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili flaş bir haber, Ankara'yı hareketlendirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, asgari ücretin belirleneceği kritik görüşmeyi gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 16:30 sularında yapılması bekleniyor.

2 2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.