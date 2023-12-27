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2024 asgari ücret için SON 5 SAAT! %45 zam + %5 Refah Payı ile emekli, memur, işçi referans alacak! Kulaktan kulağa bitti! Özel sektör maaşları...

Türkiye genelinde milyonlarca çalışan ve işveren, 2024 yılı asgari ücretinin belirlenmesini heyecanla beklerken, Ankara'dan gelen haber, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün saat 16:30 sularında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret edeceği ve 2024 asgari ücretinin açıklanabileceği yönünde. Peki, masadaki formüller neler? Asgari ücrete yapılacak zamla birlikte hangi ödemeler değişecek? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:50 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:50
2024 asgari ücret için SON 5 SAAT! %45 zam + %5 Refah Payı ile emekli, memur, işçi referans alacak! Kulaktan kulağa bitti! Özel sektör maaşları... 1

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili flaş bir haber, Ankara'yı hareketlendirdi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek, asgari ücretin belirleneceği kritik görüşmeyi gerçekleştirecek. Görüşmenin saat 16:30 sularında yapılması bekleniyor.

2024 asgari ücret için SON 5 SAAT! %45 zam + %5 Refah Payı ile emekli, memur, işçi referans alacak! Kulaktan kulağa bitti! Özel sektör maaşları... 2

2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

2024 asgari ücret için SON 5 SAAT! %45 zam + %5 Refah Payı ile emekli, memur, işçi referans alacak! Kulaktan kulağa bitti! Özel sektör maaşları... 3

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

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