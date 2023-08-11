AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DAKİKA! Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

Gündemde bir süredir yerini koruyan sorular: Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?
2023 yılı Ağustos ayıyla birlikte, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin durumu merakla bekleniyor. Konuya ilişkin bilgiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın açıklamalarıyla takip ediliyor. Aile destek ödemesi alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını ve ödeme takvimi hakkındaki son gelişmeleri yakından izliyor. Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan ödemelerle ilgili detaylar, milyonlarca aile için büyük önem taşıyor. İşte son durum.
AĞUSTOS AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI?
Son dakika... Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak.''