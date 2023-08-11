AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SON DAKİKA! Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

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Gündemde bir süredir yerini koruyan sorular: Ağustos ayı Aile Destek ödemeleri yattı mı? Aile sosyal yardım ödemelerine zam geldi mi, ne kadar, kaç TL oldu?

2023 yılı Ağustos ayıyla birlikte, Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin durumu merakla bekleniyor. Konuya ilişkin bilgiler, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın açıklamalarıyla takip ediliyor. Aile destek ödemesi alan vatandaşlar, ödemelerin hesaplarına yatıp yatmadığını ve ödeme takvimi hakkındaki son gelişmeleri yakından izliyor. Ağustos ayı içerisinde yapılacak olan ödemelerle ilgili detaylar, milyonlarca aile için büyük önem taşıyor. İşte son durum.