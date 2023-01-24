Aile Destek ödeme TAKVİMİ 2023! Ocak, Şubat ayı SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI? Sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
ZAMLI SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ 2023! Ocak ayında emekli, memur ve asgari ücretin yanı sıra sosyal yardım ödemeleri de arttı. Asgari ücret yeni yılla birlikte 8.500 TL olurken, memur ve emekliye de yüzde 30'luk zam uygulandı. Peki sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Ocak, Şubat ayı SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI? Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? . İşte yaşlılardan engellilere, evde yakınına bakanlardan hastalara, annelerden çocuklara kadar pek çok kesimi ilgilendiren 10 destekte yeni tutarlar ve 2023 ödeme takvimi.
2023 yılı sosyal yardım ödeme takvimi merak ediliyor. Yüzbinlerce kişinin faydalandığı sosyal yardımlar her ay vatandaşların hesabına PTT aracılığı ile düzenli olarak yatıyor. Henüz ödeme almayan vatandaşlar ise sıklıkla Ocak, Şubat ayı SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ YATTI MI, ne zaman yatacak? sorusuna yanıt arıyor. Bu noktada internet arama motorlarında 'Aile Destek ödeme TAKVİMİ 2023 ve Sosyal yardım sorgulama ekranı ve LİSTESİ' araştırılıyor. İşte detaylar!
SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
65 YAŞINI AŞANLAR
Sosyal güvencesi olmayan yaşlıların yardımına 65 yaş aylığı yetişiyor. 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşların kimlik belgesiyle başvurarak yararlanabildiği bu aylığın tutarı, memur maaş katsayısı 4387 gösterge rakamıyla çarpılarak ve yüzde 5 ek ödeme ilave edilerek hesaplanıyor.
Memur maaş katsayısının yüzde 30 artmasıyla aylığın tutarı bin 536 liradan bin 997 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan kişi başı gelir sınırı da yeni asgari ücretle yükseldi. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir artık 2 bin 835 lira 50 kuruşun altındaysa bu desteğe başvurulabiliyor.
EVDE YAKININA BAKANLAR
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 3 bin 336 lira tutarındaki evde bakım desteği de memur maaş katsayısındaki artışın yansımasıyla Şubat'tan itibaren 4 bin 336 lira olarak ödenmeye başlanacak. Bu destekten yararlanmak da asgari ücretteki artışla kolaylaştı. Hane içinde kişi başı gelirin artık 3 bin 666 lira yerine 5 bin 771 lira 20 kuruştan az olması gerekiyor.
ENGELLİLER
Memur maaş katsayısındaki yüzde 30 artışla yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 226 liradan bin 594 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 840 liradan 2 bin 392 liraya yükseliyor. Bu aylıktan da artık hane içinde kişi başına düşen geliri 2 bin 835 liradan az olanlar yararlanacak.