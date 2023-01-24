Son 7 yıl + Bağkur'luya 5000 gün prim eşitlemeyle erken emeklilik! EYT'de PRİM SAYISI DÜŞECEK! Borcunu sildiren EYT fanusuna alınacak! İhya, Bağkur tescil affı...

EYT'lilere yeni fırsat kapıları açılıyor. Tarihi yapılandırma paketinden EYT'liler de yararlanacak. Bu paket sayesinde EYT'liler prim borçlarını daha az ödemeyle kapatabilecek. En merak edilen konulardan biri de Bağkur prim eşitleme detayı oldu. Prim borcuna ait sürelere ihtiyacı olmayanlar, bunu sildirme imkanına sahip olacak. Bu durumda da silinen borca ait hizmet süreleri dondurulacak. Prim borcu silinip buna ait sürelerin dondurulması sayesinde son 7 yılda SSK primi daha fazla olanlar SSK emeklilik koşullarına tabi olabilecek. Bu durumda da EYT düzenlemesinin ardından Bağkur'luya 5000 gün primle emeklilik yolu açılacak. İşte tüm detaylar haberimizde...