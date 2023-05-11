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Haberler Ekonomi 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? EYT'de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? EYT'de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

Bağkur'lulara yapılan yeni emeklilik düzenlemesi sonrası gözler tescil affına çevrildi. Geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu olamayanlar tecsil affı için yeni gelişmeleri merakla bekliyor. Peki, Bağkur'luya tescil affı verilecek mi? İşte detaylar...

takvim.com.tr
11.05.2023 10:16 - Son Güncelleme: 11.05.2023 10:17
EYT’de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

EYT ile milyonlarca kişi emeklilik hakkına kavuştu. Ardından Bağkur'luların prim eşitliği için çalışmalar başlatıldı. 5 yıl erken emekliliğin önü açılmış oldu. Bu gelişmeler sonrası en merak edilenl konulardan biri de Bağkur tescil affı oldu. 2000'den önce geriye dönük kayıt hakkı verilip verilmeyeceği konusunda gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, Bağkur tescil afı verilecek mi? İşte merak edilenler...

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EYT’de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

Geriye dönük Bağkur'a kayıt hakkı

Esnaf ve sanatkar, vergi mükellefi olduğu tarihten itibaren Bağkur'lu olmak zorunda. Vergiden muaf olanların da, esnaf ve sanatkarlar (oda) siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına kayıt tarihinden itibaren Bağkur'lu olması gerekiyor.

EYT’de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

Daha doğrusu esnaf, yasaya göre; bu tarihlerden itibaren Bağkur'lu sayılıyor. Ancak geçmişte vergi mükellefi veya meslek odasına veya esnaf siciline kayıtlı olduğu halde bugün Bağkur'lu yapılmayan çok sayıda esnaf ve sanatkar mevcut.

EYT’de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

İKİ KRİTİK TARİH VAR

4 EKİM 2000'E DİKKAT!

Esnafın geriye dönük kaydını engelleyen iki tarih söz konusu. Süresi içinde Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların geriye dönük tescil ve kayıtlarını önleyen ilk yasa 2 Ağustos 2003'te yürürlüğe girdi.

EYT’de Bağkur tescili olmayanlara 2. şans! 2000 öncesi için geriye dönük kayıt hakkı verilecek mi? 2 farklı tarihe dikkat! Vergi mükellefi, Sicil kaydı, meslek odası...

4 Ekim 2000'den önce esnaf ve sanatkar olduğu halde, 4 Ekim 2000'de Bağkur'a kayıt ve tescilini yaptırmayanların sigorta hak ve yükümlülüğünün 4 Ekim 2000'den itibaren başlatılması hüküm altına alındı.

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