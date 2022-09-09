Aile Bakanlığı'ndan 1.100 TL ödeme yapılıyor! PTT ya da IBAN hesabından alın! Her haneye 12 ay boyunca veriliyor! Çocuklara da 150 TL ödeme...
Devlet tarafından sosyal destekler sağlanmaya devam ediliyor. Muhtaç olan, dar gelirli maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Ailenin geçimini sağlayan kişi askerdeyse aileye devlet yardım ediyor. Aylık 275 TL olmak üzere 2 ayda bir 550 TL'lik düzenli ödeme hak sahibi vatandaşların PTT'deki hesaplarına yatırılıyor. Sınır illeri başta olmak üzere riskli bölgelerde askerlik yapanların ailelerine, gelirleri asgari ücretin üçte birinin altındaysa verilen yardım 1100 liraya çıktı. Peki, kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte merak edilenler!
09.09.2022 13:53 - Son Güncelleme: 09.09.2022 13:53
Devlet desteği müjdesi geldi. PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor. Diğer yandan da çocuklara 150 TL ödeme yapılacak. Devlet tarafından muhtaç olan, maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Peki, bu yardıma nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!
Devlet her iki ayda bir yardım alan ailelerinin PTT'de otomatik açılan hesaplarına 550 lira yatırıyor.