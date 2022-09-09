Aile Bakanlığı’ndan 1.100 TL ödeme yapılıyor! PTT ya da IBAN hesabından alın! Her haneye 12 ay boyunca veriliyor! Çocuklara da 150 TL ödeme...

Devlet desteği müjdesi geldi. PTT ya da IBAN hesabına 1.100 TL yatırılıyor. Diğer yandan da çocuklara 150 TL ödeme yapılacak. Devlet tarafından muhtaç olan, maaşı yetmeyen ailelere her alanda destek sağlanıyor. Peki, bu yardıma nasıl başvurulur? İşte tüm merak edilenler!