Aile Bakanlığı yılbaşında 1.250 TL verecek! e-Devlet'ten onay alan PTT'den çekebilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Aile Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara destek ödemeleri sağlanmaya devam ediliyor. Bu kapsamda en çok rağbet gören ödemelerden biri de Aile Destek olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca vatandaşa devlet tarafından karşılıksız, geri ödemesiz 850 TL ile 1250 TL arasında ödeme yapılacak. e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek başvurular devam ederken hali hazırda başvurusu kabul edilmiş olanlar Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, Aile destek ödemesinden kimler yararlanabilecek? İşte merak edilenler...
Dar gelirli ailelere devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından zor durumda olan ailelere destek ödemeleri aylık olarak yapılıyor. Bunlardan en sık başvuru yapılan ise Aile Destek ödemesi. Bu destekle birlikte 850 TL-1.250 TL arası yardım sağlanıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak? İşte detaylar!
850-1.250 TL'YE YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.
AİLE SOSYAL YARDIM PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Henüz Aralık ayı ödemeleri hakkında açıklama yapılmadı. İlerleyen haftalarda açıklama gelecek ve tarih belli olacak.
KİMLER DESTEK ÖDEMESİNDEN FAYDALANAMAZ?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,