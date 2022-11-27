Aile Bakanlığı yılbaşında 1.250 TL verecek! e-Devlet’ten onay alan PTT’den çekebilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Dar gelirli ailelere devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Özellikle Aile Bakanlığı tarafından zor durumda olan ailelere destek ödemeleri aylık olarak yapılıyor. Bunlardan en sık başvuru yapılan ise Aile Destek ödemesi. Bu destekle birlikte 850 TL-1.250 TL arası yardım sağlanıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanacak? İşte detaylar!