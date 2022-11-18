Aile Bakanlığı başvurana 1.260 TL ödeme yapacak! Online müracaatlar AKTİF! PTT kartlarına otomatik yatacak! TCKN 0,2,4,6,8,1,3,5,7,9 olanlar...

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ödemeler yapılmaya devam ediliyor. Onaylanan başvuruların ardından ödemeler PTT üzerinden yatırılıyor. Peki, kimler bu ödemeden yararlanabilir? Bu yardım çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını düşük seviyede sürdürmekte zorluk çeken aileler tarafından sorgulanıyor. İşte tüm detaylar!