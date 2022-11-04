Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar sürekli olarak görüş bildirmeye devam ediyor. Bu anlamda artık 2023 yılı altın fiyatları tahminleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar altın yatırımlarıyla avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma ayrıcalığına sahip olabilecekler.