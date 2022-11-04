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Haberler Ekonomi Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

2023 yılının altın fiyatları herkesi şaşırtıyor. Altın fiyatları için önemli tahminler ön plana çıkıyor. Altınının gramının 2023 senesinde gram olarak 2500 TL fiyat bandına geleceği iddialar arasında. Altına yatırım her vakit kazandırır sözünün bu dönemde çok daha doğru olduğu ortaya konuluyor.

takvim.com.tr
04.11.2022 09:21 - Son Güncelleme: 04.11.2022 09:21
Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Altın fiyatlarıyla ilgili uzmanlar sürekli olarak görüş bildirmeye devam ediyor. Bu anlamda artık 2023 yılı altın fiyatları tahminleri yapılmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşlar altın yatırımlarıyla avantajlı bir hizmet olanağından faydalanma ayrıcalığına sahip olabilecekler.

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Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Gram Altın 2500 TL Olur Mu?

Gram altının 2500 TL fiyat bandına yükselmesiyle birlikte çeyrek ve tam altında rekor kırılması beklenebilir.

Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Döviz kurunda yaşanan inişler, çıkışlar altın fiyatlarının yukarıya yönde tırmanmasında direkt olarak etkili olan en mühim etkenler arasında bulunuyor.

Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesinde etkili olan bir başka mühim etken faiz oranları olarak biliniyor.

Elinde 1 gr altını olan bile hemen baksın... 2023 yılının ilk altın tahmini! Olmayanlara aldıracak, olanları uçuracak rakam geldi!

ABD Ekonomisi Çöküyor!

Altın fiyatlarının yükselişe geçmesiyle birlikte vatandaşlar altın alımına yönelerek altın almaya koşuyorlar.

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