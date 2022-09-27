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Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet'ten başvur PTT veya ATM'den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet'ten başvur PTT veya ATM'den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayanlara nakit para desteği veriliyor. Bunlardan biri de öksüz ve yetim yardımı. Ödemeler ise 2 ayda bir veriliyor. İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabiliyor. Peki, kimler 600 TL'lik yardımdan faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
27.09.2022 16:37 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:37
Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT veya ATM’den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Devlet, farklı başlıklar altında vatandaşlara yardımlar yapıyor. Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle devlet, dar gelirli ailelere nakit desteği sağlıyor. Bu desteklerden biri de öksüz ve yetim aylığı. Gerekli şartları sağlayan kişiler için verilen bu yardım, 300 TL'den 600 TL'ye yükseldi. Peki, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

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Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT veya ATM’den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Gerekli şartları karşılayan kişilere ödenen öksüz ve yetim aylığı 300 TL'den 600 TL'ye yükseldi.

Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT veya ATM’den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin "Sosyal yardım alan vatandaşlarımıza da müjdemiz var. Prefabrik ev yapımı yardımını 40 binden 150 bin liraya, öksüz yetim yardımını 300 TL'den 600 TL'ye şartlı sağlık yardımını 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik." ifadelerini kullandı.

Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT veya ATM’den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

ÖKSÜZ VE YETİM AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır.

Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet’ten başvur PTT veya ATM’den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...

Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.

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