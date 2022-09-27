Aile Bakanlığı 600 TL ödeme yapılıyor! Çocuklara 2 ayda 1 verilecek! e-Devlet'ten başvur PTT veya ATM'den al! TC NO 0-2-4-6-8 olan kişiler...
Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayanlara nakit para desteği veriliyor. Bunlardan biri de öksüz ve yetim yardımı. Ödemeler ise 2 ayda bir veriliyor. İkamet ettiğiniz il/ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabiliyor. Peki, kimler 600 TL'lik yardımdan faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
27.09.2022 16:37 - Son Güncelleme: 27.09.2022 16:37
Devlet, farklı başlıklar altında vatandaşlara yardımlar yapıyor. Sürekli genişleyen hizmet yelpazesiyle devlet, dar gelirli ailelere nakit desteği sağlıyor. Bu desteklerden biri de öksüz ve yetim aylığı. Gerekli şartları sağlayan kişiler için verilen bu yardım, 300 TL'den 600 TL'ye yükseldi. Peki, başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...