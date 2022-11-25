Aile Bakanlığı 555 TL ödeme yapacak! 5 dakikada onay alan PTT’den çekecek! Yılda 3 kez veriliyor! TCKN ve belgeyle gelene...

İş arayana 550 TL: Sosyal yardım programlarından yararlananlardan çalışabilir durumda olanlardan iş görüşmesine yönlendirilenlere 1 yıl içinde azami 3 defa olmak üzere aylık net asgari ücretin en fazla yüzde 10'una kadar yardım veriliyor. Bu tutar 550,03 lira.