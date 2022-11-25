Aile Bakanlığı 555 TL ödeme yapacak! 5 dakikada onay alan PTT'den çekecek! Yılda 3 kez veriliyor! TCKN ve belgeyle gelene...
Aile Bakanlığı tarafından birçok yardım ödemesi sağlanmaya devam ediliyor. Devlet tarafından senede 3 kez ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlara destek ödemesi yapılacağı belirtildi ve bu yardımlar en az 555 TL'den başlıyor. İhtiyacı olan vatandaşlara yönelik 50'ye yakın sosyal yardım programı bulunuyor. Bunlar arasında 555 TL yardım ödemesi merak edildi. Peki, kimler alabilir? İşte tüm detaylar haberimizde!
25.11.2022 13:51 - Son Güncelleme: 25.11.2022 13:51
İş arayanlara ve bulanlara çeşitli destekler sağlanıyor. İş aradığınızda 555 TL, bulduğunuz da ise 2.157 TL destek ödemesi sağlanıyor. Ülkemizde sosyal yardım alanlardan çalışabilecek vaziyette olanların istihdama katılması amacıyla devlet tarafından çeşitli ödemelerle teşvik sağlanıyor. Peki, kimler 555 TL yardım ödemesi alabilir? İşte merak edilenler!