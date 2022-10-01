Aile Bakanlığı 2 ayda bir 600 TL ödeme yapıyor! 18 yaş altı çocuklar! Banka veya PTT'den alabilirsiniz!
Devlet tarafından birçok alanda destek ödemesi sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen şartları sağlayanlara nakit para desteği veriliyor. Bunlardan biri de öksüz ve yetim yardımı. Ödemeler ise 2 ayda bir veriliyor. İşte şartlar ve başvuru detayları!
Aile Bakanlığı tarafından çeşitli ödemeler sağlanıyor. Bunlardan biri de öksüz ve yetim yardımı. Şartları sağlayan kişilere öksüz ve yetim aylığı 600 TL olarak ödeniyor. Ödemeler ise 2 ayda bir gerçekleştirliyor. Peki, kimler öksüz ve yetim aylığından faydalanabilir? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Öksüz yetim yardımı başvuru şartları neler, sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile gündeme geldi. Sosyal yardımlara yönelik Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Öksüz yetim yardımını 300 TL'den 600 TL'ye şartlı sağlık yardımını 55 TL'den 100 TL'ye yükselttik." dedi.
ÖKSÜZ YETİM YARDIMI KİMLERE VERİLİR?
Öksüz ve Yetim Yardım programına başvuru, öncelikle çocuğun sağ olan anne veya babası tarafından yapılır. Anne ve babanın her ikisinin de ölmüş olduğu durumda başvurunun çocuğun yasal vasisi tarafından (resmi vasilik belgesi veya adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde beraber yaşadıklarına dair belge ile birlikte başvurmak kaydıyla) yapılması gerekmektedir.