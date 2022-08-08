Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ZAM! Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyat listelerine çevrildi. Marlboro, Parliament, Kent, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle akşam saatlerinde "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Sigara zammı var mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte detaylar...