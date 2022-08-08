Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ZAM! Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?
Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, sigaraya zam gelecek mi? Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? İşte merak edilenler...
08.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 08:56
Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyat listelerine çevrildi. Marlboro, Parliament, Kent, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle akşam saatlerinde "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Sigara zammı var mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte detaylar...
AĞUSTOSTA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?
Philip Morris, BAT ve JTI grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Bu kapsamda sigara fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır!