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Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Sigaraya ZAM! Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Tiryakiler bu kapsamda zam yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda resmi bir açıklama yapılıp yapılmadığı ise en çok merak edilenler arasında. Peki, sigaraya zam gelecek mi? Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr
08.08.2022 08:56 - Son Güncelleme: 08.08.2022 08:56
Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

Sigara zammı var mı? Sigaraya zam gelecek mi sorusu gündeme oturdu. Sosyal medyada ortaya çıkan sigaraya zam iddialarının ardından gözler sigara fiyat listelerine çevrildi. Marlboro, Parliament, Kent, Camel, Winston, Muratti, LM, Kent ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Özellikle akşam saatlerinde "Sigaraya zam gelecek mi?" sorusu hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, Sigara zammı var mı? Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

AĞUSTOSTA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Philip Morris, BAT ve JTI grubu tarafından henüz zam açıklaması yapılmadı. Bu kapsamda sigara fiyatlarında herhangi bir zam beklenmiyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır!

Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

SİGARA FİYATLARI NE KADAR?

İşte 2022 Ağustos tarihli marka marka güncel sigara fiyatları:

Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

JTI SİGARA FİYATLARI

Winston Slender: 28 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 28 TL

Winston: 29 TL

Winston Xsence Black&Gray: 30 TL

Sigaraya ZAM! Ağustos güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? Marlboro, Parliament, Kent, Camel, BAT, JTI, Philip Morris sigara kaç lira oldu?

Camel Slender: 27,50 TL

Camel: 28 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

LD: 27,50 TL

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