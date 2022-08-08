SSK, Bağkur, 4C, EYT'liye yüksek maaş parametresi! Emeklilikte en az 9.000 TL maaş alabilirsiniz! 2000, 2002, 2004, 2008'de sigorta girişi olanlar! Son 3.5 yıl...

Gündemde en çok konuşulan konular arasında hiç şüphesiz ki emeklilik oluyor. Uzun yıllar boyunca iş hayatında olan vatandaşlar bir gün kavuşacakları bu refah hayatın bir an önce gelmesini beklerken bir yandan da alacakları maaşın yüksek olmasını istiyor. Yüksek emekli maaşı alabilmek için bazı önemli noktalar var bunlara dikkat edilmesi büyük önem taşıyor. İşte SSK, Bağkur, 4C'li yüksek emekli aylığı için detaylar...