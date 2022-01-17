Ağızların suyu aktı! Ziraat, Halkbank ve Şekerbank'tan konut kredisi atağı geldi! 120 ay vadeli 500.000 TL konut kredisi hesaplama
Şekerbank konut sahibi olmak isteyenler için cazip oranlarla konut kredisi fırsatı sunmaya devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen bankalarından Şekerbank, 500.000 TL'ye kadar olan kısmı için evin değerinin %90'ına kadar kredi tahsis ederek herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca uygun geri ödeme seçenekleri ve düşük faiz oranları ile 2022 yılında ev sahibi olmak isteyenler cazip tekliflerden yararlanabilecekler. Kolay kredilendirme süreciyle konut kredisi talep edecek tüm vatandaşlar için birçok farklı ayrıcalık da sunuluyor. İşte en uygun konut kredileri.
Şekerbank Konut Kredisi
Herkesi kira öder gibi ev sahibi yapmaya hazırlanan Şekerbank Konut Kredisi kampanyası, avantajlı faiz oraları ile bütçenize en uygun konutları cazip kredilendirme seçenekleri ile kullanmanızı sağlar.
Şekerbank'ın avantajlarla dolu konut kredisini kullanarak ev sahibi olmak isteyenler %2,3 faiz oranları ile dilediği ev için kredi talep edebilecek. Ayrıca 3 – 120 ay için uygulanan faiz oranı için (%2,3), KKDF ve BSMV oranları da %0 olarak belirlenmiştir. Tahsis ücreti olmadan, azami %0,5 oranlar ile konut kredisi vergi olmadan kullanılabilmektedir.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Şekerbank'ın yanı sıra Ziraat Bankası tarafından birçok konut tipine göre vatandaşlara cazip konut kredisi seçenekleri sunulmaktadır. %1,20'den başlayan faiz oranları ile Ziraat Bankası Sıfır Konut Kredisi sunulurken, emekli ve çalışan vatandaşlara özel faiz oranları ile de avantajlı oranlar ile kredi desteği sunulmaktadır.
Kamu bankaları tarafından 2022 yılında da avantajlı oranlarla kredi destekleri sunularak vatandaşların ev sahibi olmalarının sağlanması hedefleniyor.