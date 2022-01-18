Vav TV İzle
Haberler Ekonomi 2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

SGK-SSK ve Bağkur'lu emekli maaşları bugün yattı mı? Bu anlamda vatandaşlar aramalara başladı! Emekli maaşları için 2022 Ocak ayından itibaren geçerli olacak zamlı oranlar TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından belirlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise en düşük emekli maaşları dahil olmak üzere yeni yılda uygulanacak zam oranlarını duyurmuştu. Emekli maaşları ve birçok yeni düzenlemeyi de içinde barındıran yasa ise henüz TBMM'den onay almadı. Vatandaşlar ise zamlı emekli maaşını ne zaman alacaklarını merak ediyorlar. İşte 2022 emekli maaş zamları hakkında tüm detaylar.

takvim.com.tr
18.01.2022 08:42 - Son Güncelleme: 18.01.2022 08:42
2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor
Zamlı Emekli Maaşı Ne Zaman Yatar?
2022 Ocak ayı zamlı emekli maaşlarında geri sayım başladı. En düşük emekli maaşı 2.500 TL olurken, SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı bünyesinde yer alan tüm emekli grupları için maaşlara enflasyon kadar zam yapıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

Öte yandan ek zamlar ile iyileştirilen emekli maaşları için zamlı oranların hesaplara ne zaman yatırılacağı ise merak ediliyor. %2,5'luk ek zammın memur ve memur emeklisi maaşlarına 15 Ocak'ta yansıtılması bekleniyordu. Ancak TBMM'de görüşülen ilgili kanun teklifi için yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle görüşmeler ertelenmek zorunda kaldı.

Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...

2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen görüşmelerde, 18 maddelik teklif için 3 gün süren görüşmelerde 10 madde kabul edilmişti. Ancak kalan 8 maddenin görüşmeleri bir sonraki tarihe ertelendi.

2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda 18 Ocak Salı günü yapılacak görüşme sonrasında teklifin kabul edilmesi bekleniyor. Böylece yeni zam oranları da en kısa sürede vatandaşların hesaplarına yansıtılacak.

2022 emekli maaşı kuruşu kuruşu zam tablosu! SGK-SSK ve Bağkur’lu emekli maaşları bugün yattı mı? 3.290 TL veriliyor

SSK Emekli Maaşı Hangi Gün Yatar?

Eski adı SSK olan ve SGK tarafından 4/a kapsamında değerlendirilen vatandaşlar için emekli maaşı ödeme günleri belirlendi. Emekli maaşlarını tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktaran SGK, ayrıca 2022 yılında 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere hafta sonuna denk gelen maaş ödemelerinde bir gün öncesinde veya bir gün sonrasında yapılan ödeme uygulamasını da kaldırdı.

SON DAKİKA