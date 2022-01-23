Tarih vererek tokat etkisi yaratacak bekleyin dedi! İslam Memiş altın ve dolar yorumları çok konuşulacak! 720 TL'ye düştükten sonra...
İslam Memiş altın ve dolar yorumları çok konuşulacak! Tarih vererek tokat etkisi yaratacak bekleyin dedi! 720 TL'ye düştükten sonra... Döviz kurları ve altın fiyatlarında özellikle Aralık ayının ortalarından itibaren yaşanan dalgalanma herkesin dikkatini çekiyor. Kripto paralarda da bu hafta sert düşüş görüldü. FED faiz kararlarını bekleyen yatırımcılar uzman yorumlarına odaklandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altının ons fiyatlarında düşüş yaşanacağını ifade ederek dolarla ilgili 12,90-13,80 TL aralığında dalgalanan bir fiyat görülebileceğini belirtti.
Kripto para birimlerinde yaşanan sert düşüşle birlikte yatırımcılar döviz kurları ve altın fiyatlarındaki son gelişmelere odaklandı. Bu dönemde uzman isimlerden önemli tahminler geliyor. Bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizi sabit tuttu. 26 Ocak'ta FED'in alacağı faiz kararı dolar ve altın fiyatları için kritik olacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş piyasalardaki son durumu değerlendirerek altının ons fiyatının düşeceğini, TCMB ve FED faiz kararlarının piyasalarda önemli etkisini olacağının altını çizmişti. Son değerlendirmelerin ardından yatırımcılar 26 Ocak'ı bekliyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın ve dolarla ilgili yeni tahminler gelmeye devam ediyor.
Memiş, "Yani, 1 gram altın 1 yılda gramında 328 lira yükselerek yatırımcısına yüzde 73'e yakın getiri sağlamış oldu" dedi. "Gram altın yatırımcısın her yıl olduğu gibi 2021'de de kazandı" dedi.
İslam Memiş, 2022 yılında dolar, euro ve altın fiyatları ilgili milyonların merakla okuyacağı şu tahminleri yaptı: