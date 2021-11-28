2022 Asgari ücret maaş zammı tahminleri belli oldu! Evli eşi çalışmayan 3,857 TL, Evli eşi çalışan 5 çocuklu 4,037 TL, Bekar 3.785 TL...

Yeni AGİ ve Asgari Ücret maaş zammı tahminleri belli oldu. 2022 yılı asgari ücret zammı için brüt ve net tahminler merak ediliyor. 2022 yılında bekar, evli, çocuklu asgari ücret maaşlarına ne kadar zam geleceği gündemde sıklıkla araştırılıyor. Bilindiği üzere çalışanın bekar, evli ve çocuklu olması göz önüne alınarak AGİ belirleniyor. Bir asgari ücretli bekar ise farklı, evli ve çocuklu ise farklı miktarda AGİ alıyor. Ocak'ta yapılacak olan asgari ücret zammına ilişkin yeni gelişmeler haberimizde!