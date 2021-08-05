SGK'dan sevindiren haber! Borcu olan firmaya 36 taksit: Borçların tamamının 30 Eylül'e kadar...
Milyonlarca vatandaşı ve işvereni ilgilendiren 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son başvuru tarihi 31 Ağustos. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, prim, vergi borçları, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla beyan, MTV, öğrenim ve katkı kredileri, trafik para cezaları konusunda kaçırılmaması gereken fırsatlara dikkat çekti. Yılmaz, "Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi durumunda borca katsayı uygulanmayacak" dedi.
05.08.2021 07:00
- Son Güncelleme: 05.08.2021 07:00
İşverenler; e-Sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, 4/b (BAĞ-KUR) sigortalıları; e-Devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine, primlerini kendileri ödeyenler ise e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla dosyalarının olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine başvurabilecekler.