2022 Ocak'ta hesapta göreceğiniz rakamlar... 4 bin 850 TL maaş, 400 TL ikramiye! Maaşlar sil baştan üçlü formülle hesaplanıyor!
Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte konu memur ve memur emeklilerine geldi. Kamu çalışanları maaşlarına ek zam ile sevinecek. Hükümet ile memur sendikaları anlaştı, ocakta ek protokol yapılacak. Görüşme sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 4 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisine yüzde 30 ila 35 arasında değişen zam yapılacak. Maaşlara enflasyonun üzerinde artış sağlanacak. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi 134 TL'den 400 TL'ye ulaşacak. Aile yardımı da bu kapsamda artan maaşlar arasında yer alacak.
Ocak 2022'de yapılacak zam oranları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni yılda maaşlar ve aile yardımları zamlanacak. Yapılacak düzenleme ile birlikte maaşlara yüzde 5 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Aynı zamanda sendikalı olan memurların toplu sözleşme ikramiyesi 134 TL'den 400 TL'ye ulaşacak. Aile yardımı da bu kapsamda artan maaşlar arasında yer alacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun 588,47 TL olan aile yardımı, 659,15 TL'ye kadar yükselecek. Memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili ipuçlarına ve zamlı maaş tablosuna haberimizde yer verdik. Peki, Ocak'ta kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!
En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye... Ocak'ta memurların hem maaşları hem aile yardımı zamlanacak. Ayrıca sendikalı olan memurların toplu sözleşme ikramiyesi de 134 liradan 400 liraya ulaşacak.