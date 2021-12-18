2022 Ocak’ta hesapta göreceğiniz rakamlar... 4 bin 850 TL maaş, 400 TL ikramiye! Maaşlar sil baştan üçlü formülle hesaplanıyor!

Ocak 2022'de yapılacak zam oranları milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Yeni yılda maaşlar ve aile yardımları zamlanacak. Yapılacak düzenleme ile birlikte maaşlara yüzde 5 zam ve enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Aynı zamanda sendikalı olan memurların toplu sözleşme ikramiyesi 134 TL'den 400 TL'ye ulaşacak. Aile yardımı da bu kapsamda artan maaşlar arasında yer alacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun 588,47 TL olan aile yardımı, 659,15 TL'ye kadar yükselecek. Memur maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili ipuçlarına ve zamlı maaş tablosuna haberimizde yer verdik. Peki, Ocak'ta kim ne kadar maaş alacak? İşte tüm merak edilenler haberimizde!