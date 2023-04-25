Adalet Bakanlığı personel alımı İL İL branş dağılımı, kontenjanlar, ŞARTLAR! 22 bin 43 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ekranı: turkiye.gov.tr!
Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacak. Başvurular 25 Nisan'da başlayıp, 11 Mayıs'ta sona erecek. Branş dağılımına göre; Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 olmak üzere toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Peki 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri, İcra dairesi personel alımı başvuru şartları neler? İşte kadro branş dağılımı, kontenjanlar ve başvuru ekranı: koruma ve güvenlik görevlisi, öğretmen, sağlık memuru, hemşire...
Adalet Bakanlığı 2023 yılında 22 bin 43 personel alımı için başvuru ekranını 25 Nisan tarihi itibariyle açtı. Adaylar başvurularını 11 Mayıs saat 23:59:59'a kadar yapabilecek. Başvuru işlemleri e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden iki farklı seçenekle gerçekleştirilecek. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır, şartları neler? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı İL İL branş dağılımı, kontenjanlar ve şartlar.
2023 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları bugün başladı. Başvurular 25 Nisan - 11 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılacak.
İKİ FARKLI BAŞVURU EKRANI
Başvurular e-Devlet aracılığı ile iki farklı linkten yapılacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 67 sözleşmeli psikolog ve sosyal çalışmacı al 419 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 626 personel alımı için başvurular ise e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden e-Devlet şifresi ile gerçekleştirilecek.
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ