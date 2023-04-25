Adalet Bakanlığı personel alımı İL İL branş dağılımı, kontenjanlar, ŞARTLAR! 22 bin 43 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? e-Devlet ekranı: turkiye.gov.tr!

İKİ FARKLI BAŞVURU EKRANI

Başvurular e-Devlet aracılığı ile iki farklı linkten yapılacak. Buna göre; Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10 bin 719 sözleşmeli personel alımı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 9 bin 512 personel alımı, İcra Dairesi Başkanlığı 700 sözleşmeli icra katibi alımı için başvurular, https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranını kullanarak yapılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ