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Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

Peş peşe açıklama yapıldı! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba anında yatıyor. Günümüzde birçok banka hızlı kredi imkanı sunmaktadır. Başvuru yapan kişinin Kredi Kayıt Bürosu'nda bulunan puanı, başvurunun sonuçlanmasında etkilidir. Hızlı kredi kısaca SMS ya da online olarak kredi başvurusu yapmaktır. Yani hızlı kredi seçeneğine başvuru yapmak isteyenlerin kısa mesaj ya da ilgili bankanın internet sayfası üzerinden kredi talep etmesidir. "Online kredi" olarak da bilinen kredi çeşidi, televizyon reklamlardan gösterilen, Kredi yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik numaranızı yazıp falanca numaraya göndererek başvurulan bir sistemdir.

28.05.2021 12:20 - Son Güncelleme: 28.05.2021 12:20
Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

Acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanma konusunda ilk tercihleri kamu bankaları oluyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile müşterilere finansman desteği veriliyor. İş Bankası ve Denizbank ihtiyaç kredisi aylık faiz oranı yüzde kaçtır? 18 yaş ve üzeri, aylık düzenli gelire sahip olduğunu belge ile ispatlayan herkes ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. Başvurular, müşteri memnuniyeti gereği birçok kanaldan yapılabilmektedir. İsterseniz banka şubesinden bizzat yapabileceğiniz gibi internet şubesinden, telefon şubesinden ya da ATM' den, ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilirsiniz.

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Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

İş Bankası hızlı kredi faiz oranları

Anında kredi nedir?

Anında Kredi, 50.000 TL'ye kadar olan tüm nakit ihtiyaçlarınızı size özel faiz oranları* ile anında karşılayabileceğiniz pratik bir bireysel kredidir.

Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli** Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz.

Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

*Kişiye özel uygulanacak faiz oranı müşteri özellikleri, kredi tutarı, kredi vadesi ve diğer kredi bilgilerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

**90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.

Acil para ihtiyacınız varsa... İnternetten hemen alın! 20.000-30.000 ve 50.000 TL hesaba yatıyor

Anında Kredi Nasıl Alınır?

Şubeye gitmeden kredi çekmek artık çok kolay! İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatiklerden anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurunuzun onaylanması halinde, çektiğiniz kredi tutarı İş Bankası'ndaki vadesiz hesabınıza anında aktarılır.