Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ı yeni yılda nefes aldıracak formüller! 2022 EYT son durum: 43, 44, 45 yaş ve üzeri olanların gözü bu haberde!

2022 yılının ilk günlerinden itibaren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda herhangi bir gelişme olup olmadığı merak edilmeye başlandı. Milyonlarca vatandaş EYT çalışmalarının son durumunu araştırıyor. Emeklilik hakkını elde etmesine rağmen emekli olamayıp yaş şartına takılanlar yeni yılda EYT yasasının çıkıp çıkmayacağını sorgulamaya başladı. Hükümet tarafından yeni formüller masaya yatırıldı. Bu bağlamda özellikle işe giriş tarihi ve prim günü önem taşıyor. Gündeme gelen formüllerle birlikte EYT rotası yavaş yavaş çizilmeye başlanacak. Çalışmalarda ilk olarak ele alınan konu kapsam olacak. Böylece öncelikle EYT yasasının kapsamı içine girecek sigortalıların tespiti sağlanacak. Bu yönüyle birlikte kaç kişinin emekli olabileceği ve kaç lira maaş alacağı hesaplanarak konunun mali boyutu da ortaya çıkartılacak. Peki, 2022'de EYT yasası çıkacak mı? EYT son durum nedir? EYT yasası kimleri kapsayacak? EYT müjdeli haber son dakika bugün bir gelişme var mı? İşte konu hakkında son durum...