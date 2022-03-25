Yıllık 3.300 TL ve 5.000 TL formülleri! Emekli bayram ikramiyesi 2022 zammında kulis haberleri bomba! Emekli ikramiyeleri yeniden hesaplanıyor

Emekli ikramiyesi ne kadar oldu, 2022 Ramazan Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak gibi soruların çoğalmasının ardından konuya ilişkin yeni tahminler de ortaya çıkmaya devam ediyor. 2022 yılının başında emeklilikle ilgili birçok farklı düzenlemenin yapılmasının ardından emeklilere bayramda ödenecek ikramiyelerin ne kadar olduğu araştırılmaya devam ediyor. Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinde artışın 3.300 TL'yi bulabileceği tahminleri ise öne çıkıyor.