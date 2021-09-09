Açığa vuruldu! Emekli olanlarda alıyor! Çift maaş müjdesi geldi! Maaşınız 3'e bile çıkabilir!
Tek tek açıklandı. Açığa vuruldu. Çift maaş müjdesi geldi! Maaşınız 3'e bile çıkabilir! Üstelik bu haktan, emeklimaaşı almakta olanlar dahi yararlanıyor. Bazı hallerde iki, hem de üç maaş alma olanağı var. Çoğu kişi, aldığı maaşın kesilebileceği endişesiyle ya da bilmediği amacıyla ikinci hem de üçüncü maaş hakkını aramıyor. Sigorta statüleri değişik ise tam maaş bağlanır. Ölümlerden ikisi de 1 Ekim 2008 evveli ise; Anne ve babanın sigortalılık statüsü değişik ise iki maaşın ikisi de tam ödenir. İkisi de SSK'lı ise yüksek olan tam, düşük olan yarım ödenir. İkisi de Bağkur'lu ise tek maaş ödenir.
Açığa vuruldu! Emekli olanlarda alıyor! Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının vefatı durumunda geride kalanlarını emniyet altına alarak emekli aylığı bağlıyor. Buna dul, yetim maaşı ya da ölüm aylığı da deniyor. Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.
SİGORTALILIK TÜRÜ
Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.
ÜÇE BİLE ÇIKABİLİR
Bazı halde emekli bayanın üç değişik emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Peki nasıl oluyor? Kendi çalışmasından kaynaklı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı alan bayan, Emekli Sandığı'ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra yetim aylığı da alabiliyor. Buradaki mühim ayrıntı, maaş 'üç değişik sigorta sistemine göre' bağlanıyor. Eşini kaybeden bir bireyin dul aylığı, tekrar evlendiğinde ise kesiliyor.
ORANLAR
Emekli Sandığı Kanunu'na göre, dul ve yetim aylığının kimlere ve hangi oranda bağlandığı bilgi kapasitesi şöyle:
Eş: Yüzde 75
Çalışan ya da emekli aylığı alan eş: Yüzde 50
Eş, 1 yetim: Yüzde 60, yüzde 30
Eş, 2 yetim: Yüzde 50, yüzde 25-25
Tek yetim: Yüzde 50
2 yetim: Yüzde 40-40
BU TARİHLERE DİKKAT!
Çocuğa, anne ya da babadan aylık bağlama durumu:
Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 ardından olması halinde; Çocuk ile vefat ebeveyn SSK'lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı bağlanır.