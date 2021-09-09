Açığa vuruldu! Emekli olanlarda alıyor! Çift maaş müjdesi geldi! Maaşınız 3’e bile çıkabilir!

Açığa vuruldu! Emekli olanlarda alıyor! Sosyal güvenlik sistemi, sigortalının vefatı durumunda geride kalanlarını emniyet altına alarak emekli aylığı bağlıyor. Buna dul, yetim maaşı ya da ölüm aylığı da deniyor. Emekli; hangi sigortalılık sistemine (SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı) tabi olursa olsun, vefat eden eşinden dul aylığı yani ikinci bir maaş alıyor. Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK ya da Bağkur'lu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50'sini, eş Emekli Sandığı'na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75'ini alıyor.