Formu doldurana anında iş imkanı var! Hemen 123.171 işçi aranıyor! 295 günde 1.057.860 kişiye istihdam müjdesi geldi!

Son paylaşılan bilgilere göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vasıtasıyla yaklaşık 123.171 işçi alımı yapılacak. İşinden ayrılıp yeni bir iş arayan kişilerin sıklıkla uğradığı adreslerden birisi de İŞKUR oldu. İlanlara İŞKUR'a kayıt olarak hemen başvuru yapabilmktedir. Pek çok firma çeşitli iş kollarında alım yapacağı bilgisini paylaşırken açık iş pozisyonları 123 bin oldu. Binlerce yeni işçi alımı ilanı yayımlayan İŞKUR'da bu ay alım yapılacak sektörler belli oldu. 2021 yılının başından bu yana 1.057.860 kişinin iş bulmasına vesile olan Türkiye İş Kurumu yeni işçi ve personel alımı ilanlarını internet sitesi üzerinden iş arayanlar için aktardı.