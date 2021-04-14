180 ve 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 TOKİ konutları düşük peşinatla kurasız satılacak! İşte şartlar!

ALT GELİR KONUT GRUBU (2+1) TİPİ KONUTLAR;

Borç bakiyesi, seçilen alternatife göre aylık taksitler halinde alınacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre arttırılacaktır. İlk taksit ödemesi, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış, teslim tarihini takip eden dönem/ay itibariyle başlatılacaktır.