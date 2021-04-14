180 ve 240 aya varan vadeyle ev sahibi olabilirsiniz! 2+1 TOKİ konutları düşük peşinatla kurasız satılacak! İşte şartlar!
TOKİ tarafından uygun fiyatlı konut müjdesi geldi. Türkiye'de konut sahibi olmak isteyen dar kazançlı vatandaşların ilk seçimi olan TOKİ devlet eli ile ev yapımına son sürat devam ediyor. Son olarak, Bitlis'in Ahlat İlçesinde yer alan TOKİ konutlarından 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulacağı duyuruldu. Düşük peşinat ve uzun vadede satışa çıkarılan konutlar için 240 aya kadar uzanan ödeme planı yer aldı. Bitlis TOKİ'den evi almak isteyenler için herhangi bir kura işlemi olmayacak ve satışlar açık satış yöntemi ile yapılacak. Açık satışa ilişkin bankacılık hizmetleri ise Türkiye Halk Bankası AŞ tarafından verilecek.
TOKİ Başkanlığı tarafından yeni satış ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan konut projesi yer aldı. Projede yer alan konutların çoğunluğu 2+1 ve 3+1 dairelerinden oluşuyor. Bitlis TOKİ'den evi almak isteyenler için herhangi bir kura işlemi olmayacak ve satışlar açık satış yöntemi ile satılacak. ilk başvuruda bulunan kişiler istedikleri konutu seçip aldıkları konutun değerine göre taksitli ödeme planından yararlanabilecekler!
"Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Tunus Mahallesi 159 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" Projesi hakkında TOKİ'den yapılan resmi açıklama şu şekilde;
Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, "Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Tunus Mahallesi 159 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi" Toplu Konut Projesi kapsamında yer alan;
Alt Gelir Konut Grubu (AGG) (2+1) Tipi 37 adet,
Orta Gelir Konut Grubu (OGG) (3+1) Tipi 1 adet,
Nitelikli olmak üzere toplam 38 adet konut AÇIK SATIŞ yöntemiyle satışa sunulmuştur.
AÇIK SATIŞ İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? HANGİ BANKADAN YAPILACAK?
Söz konusu proje kapsamındaki konutların açık satış işlemleri, T. Halk Bankası A.Ş. / Ahlat Şubesi aracılığı ile 26 Nisan – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında yürütülecektir.
Konutların satış fiyat ve koşulları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla ve ilgili banka şubesinde duyurulmaktadır.
KONUT SATIŞ KOŞUL - ÖDEME BİLGİLERİ
180 AY VE 240 AY VADELİ ÖDEME PLANI!
• Ödeme Koşul ve Alternatifleri;
1. Alt Gelir Konut Grubu (2+1) nitelikli konutlar için; - %12 peşinat bedeli için 180 ay vade - %20 peşinat bedeli için 240 ay vade
2. Orta Gelir Konut Grubu (3+1) nitelikli konutlar için; - %10 peşinat bedeli için 120 ay vade - %20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksitlendirilecek olup, peşinat sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecektir.
ALT GELİR KONUT GRUBU (2+1) TİPİ KONUTLAR;
Borç bakiyesi, seçilen alternatife göre aylık taksitler halinde alınacaktır. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre arttırılacaktır. İlk taksit ödemesi, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır. İlk dönemsel artış, teslim tarihini takip eden dönem/ay itibariyle başlatılacaktır.