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Haberler Ekonomi ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türkiye piyasalarında 20 Aralık öncesi kopan fırtınayı dindirdi. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan Kur Korumalu TL Vadeli Mevduat Hesabı için resmen övgüler yağdırdı. Morgan, Türkiye'de dolarizasyonun azaldığını ve çok kısa vadede kredi piyasasında istikrarın kazanılacağını açıkladı.

27.01.2022 11:13 - Son Güncelleme: 27.01.2022 11:13
ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan’dan ’Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular.

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ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan’dan ’Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, bazı Türk bankalarının tahvilleri için tavsiyesini "nötr"den "ağırlığını artır"a yükseltti.

ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan’dan ’Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

KUR KORUMALI MEVDUAT ETKİSİNİ GÖSTERDİ
Hükümetin açıkladığı yeni ekonomik tedbirler içinde en etkilisi olan kur korumalı TL mevduat hesaplarına ilişkin olarak JP Morgan, vatandaşların Döviz talebini sonlandırmaya başladığını ve Dolarizasyon baskısının azaldığını belirtti.

ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan’dan ’Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

Dolarizasyon dolara olan talepteki artış ya da azalışı belirtiyor. Dolarizasyonun azaldığı ortamda kurlarda dengelenme ortaya çıkıyor.

ABD’li dev yatırım bankası JP Morgan’dan ’Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na övgü: Dolarizasyon azalıyor!

DOLARİZASYON DÜŞTÜ, MERKEZ'İN HAMLESİ SINIRLANDI
Dolarizasyonun düşmesiyle birlikte Merkez Bankası'nın elinin rahatladığını ve dövize müdahale etme konusunda daha az aksiyon gösterdiğini öne süren JP Morgan, vatandaşların döviz talebinin şu an düzenli alanda oynamalar yaptığını açıkladı.

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