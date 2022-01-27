ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan'dan 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı'na övgü: Dolarizasyon azalıyor!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından müjdesini verdiği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Dövizden Dönüşümlü Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı, Türkiye piyasalarında 20 Aralık öncesi kopan fırtınayı dindirdi. ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan Kur Korumalu TL Vadeli Mevduat Hesabı için resmen övgüler yağdırdı. Morgan, Türkiye'de dolarizasyonun azaldığını ve çok kısa vadede kredi piyasasında istikrarın kazanılacağını açıkladı.
27.01.2022 11:13
- Son Güncelleme: 27.01.2022 11:13
Türkiye'de ekonomiye yönelik alınan tedbirler her geçen gün kendisini göstermeye başladı. Yurt dışında da ekonomideki istikrar güven kazanmaya başladı ve dev bankalar Türk yatırımları için "ağırlık artır" tavsiyesinde bulundular.