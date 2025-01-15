EMEKLİYE 13. MAAŞ FORMÜLÜ: SSK Bağ-Kur bayram ikramiyelerine ek zam gelir mi? Noktası virgülüne yeni hesap

Emeklilere 3 Bin 500 TL Ödeme Yapılabilir Mi?

Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında, 2025 yılı Ramazan Bayramı için ödenecek emekli ikramiyelerine 500 TL'lik bir artış yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu öngörülen artışla birlikte emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. Hatta bu rakamın 4.000 TL'ye kadar çıkacağı söyleniyor.

Bununla birlikte konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. SGK ve diğer yetkili kurumlar ikramiye artışıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmış değil. Bu nedenle, sosyal medya ve haber kaynaklarında yer alan iddiaların doğruluğu konusunda temkinli olmakta fayda var.