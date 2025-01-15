EMEKLİYE 13. MAAŞ FORMÜLÜ: SSK Bağ-Kur bayram ikramiyelerine ek zam gelir mi? Noktası virgülüne yeni hesap

2025 yılı emekliler için maaş artışlarıyla birlikte önemli bir dönemeç olarak dikkat çekiyor. Özellikle SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin artırılacağı yönündeki beklentilerini dile getiriyor. Ocak ayında yapılan maaş artışlarının ardından gözler şimdi bayram ikramiyelerine çevrildi.
BU SENE KİM, NE KAZANDI?
SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına yüzde 15.75 oranında zam yapıldı. Ayrıca kök aylığı 9.495 TL'nin altında olanlara yüzde 5, üzerinde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme hesaplandı.
Taban Aylık Düzenlemesi Meclis Gündeminde
Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre, 2025 yılı Ocak ödeme döneminde emeklilerin taban aylığı 12.500 TL'den 14.469 TL'ye çıkarılacak düzenleme için gözler Meclis'te. Yasa Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul'da görüşülecek ve Cumhurbaşkanı'nın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
Düzenlemenin yetişmemesi durumunda:
Zamlı kök aylık ve ek ödeme ile 12.500 TL üzerinden ödeme yapılacak.
Yasa yürürlüğe girdikten sonra fark ödemesi yapılacak ve 14.469 TL altında kalanlara bin 969 TL'ye varan fark ödenecek.
Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde! Zam Beklentisi Gündemde
Emekliler maaş zammı ve taban aylık düzenlemesinin ardından şimdi de bayram ikramiyelerinde artış olup olmayacağını merak ediyor. Halen 3.000 TL olarak ödenen ikramiyelerin yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde artırılması için çalışma yapılması bekleniyor.
Emeklilere 3 Bin 500 TL Ödeme Yapılabilir Mi?
Sosyal medya ve bazı haber kaynaklarında, 2025 yılı Ramazan Bayramı için ödenecek emekli ikramiyelerine 500 TL'lik bir artış yapılacağına dair iddialar gündeme geldi. Bu öngörülen artışla birlikte emeklilere yapılacak bayram ikramiyesinin 3 bin 500 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. Hatta bu rakamın 4.000 TL'ye kadar çıkacağı söyleniyor.
Bununla birlikte konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. SGK ve diğer yetkili kurumlar ikramiye artışıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşmış değil. Bu nedenle, sosyal medya ve haber kaynaklarında yer alan iddiaların doğruluğu konusunda temkinli olmakta fayda var.
2 FORMÜL OLABİLİR
Hesaplamalarda geçmiş yıllarda gündeme gelen 2 formül bulunuyor. İlk formül yeniden değerleme oranında artışı içeriyor.
13. MAAŞ FORMÜLÜ NEDİR?
Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi artışında ikinci formül de dikkat çekiyor. "13. maaş" olarak adlandırılan bu formül ikramiyelerin en düşük emekli maaşıyla eşitlenmesini öngörüyor.
Bu sayede emeklilerin cebine 1 maaş daha girebilecek. Emekliler 13'üncü maaşı elde etmiş olacak.
NOT: Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği bayram ikramiyeleriyle ilgili henüz resmi bir zam açıklaması yapılmadı. Tüm bu formüller geçmiş yıllarda konuşulmuş önerilerden ibaret. 2025 yılında ikramiyelere zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda adım atıp atmayacağı ise merakla bekleniyor
DUL VE YETİMLERE DE YANSIYOR
Bayram ikramiyesinden dul ve yetimler de ölüm aylıkları oranında yararlanıyor. Yapılacak artış onların ödemelerine de yansıyacak.
NE ZAMAN ÖDENİR?
Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart 2025 Pazar – 1 Nisan 2025 Salı tarihlerine denk geliyor. İkramiye büyük ihtimalle 17-23 Mart tarihleri arasında ödenebilir.
2025'TE PROMOSYONLAR DA ARTTI
2025 yılının ilk kampanyalarıyla birlikte emekliler için promosyon tutarları yeniden güncellendi. Emeklilere sunulan promosyon ödemeleri 21 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Ayrıca dört banka da promosyon ödemelerini 20 bin TL'ye kadar çıkardı. Bu tutarlar emeklilerin bankalara geçiş yapmaları için büyük bir cazibe oluşturuyor.
2025 Ocak Ayı Zamlı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?
2025 yılı itibarıyla emekli maaşlarına yapılan zamların, emeklilerin hesaplarına yatırılacağı tarih belli oldu. Ocak ayında yapılan zamlı maaşların 17 Ocak itibariyle ödenmeye başlanması bekleniyor. Emekliler maaş farklarını ve zamlı tutarlarını belirli tarihlerde alacaklar.
4A SSK Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri
4A kapsamında olan SSK emeklilerinin maaş ödeme günleri tahsis numarasının son rakamına göre farklılık göstermektedir. İşte 2025 Ocak ayında ödenecek maaşların tarihleri:
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar: 17 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar: 18 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar: 19 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar: 20 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar: 21 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar: 22 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar: 23 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar: 24 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar: 26 Ocak
4B Bağkur Emekli Maaşı Ödeme Tarihleri
Bağkur emeklilerinin maaş ödeme günleri de tahsis numarasına göre belirlenmektedir. 2025 yılı Ocak ayında ödenecek maaşlar için ödeme tarihleri ise şöyle:
Tahsis numarası son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 3 ve 1 olanlar: 26 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar: 27 Ocak
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar: 28 Ocak
İŞTE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN 2025 OCAK AYLIKLARI
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MEVCUT: 12.500,00
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.469
MEVCUT: 12.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.584,50
MEVCUT: 12.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.700,25
MEVCUT: 12.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.816,00
MEVCUT: 12.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 14.931,75
MEVCUT: 13.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.047,50
MEVCUT: 13.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.163,25
MEVCUT: 13.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.279,00
MEVCUT: 13.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.510,50
MEVCUT: 13.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.626,25
MEVCUT: 13.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.742,00
MEVCUT: 13.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.857,75
MEVCUT: 13.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 15.973,50
MEVCUT: 13.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.089,25
MEVCUT: 14.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.205,00
MEVCUT: 14.100,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.320,75
MEVCUT: 14.200,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.436,50
MEVCUT: 14.300,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.552,25
MEVCUT: 14.400,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.668,00
MEVCUT: 14.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.783,75
MEVCUT: 14.600,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 16.899,50
MEVCUT: 14.700,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.015,25
MEVCUT: 14.800,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.131,00
MEVCUT: 14.900,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.246,75
MEVCUT: 15.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.362,50
MEVCUT: 15.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 17.941,25
MEVCUT: 16.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 18.520,00
MEVCUT: 16.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.098,75
MEVCUT: 17.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 19.677,50
MEVCUT: 17.500,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.256,25
MEVCUT: 18.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 20.835,00
MEVCUT: 19.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 21.992,50
MEVCUT: 20.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 23.150,00
MEVCUT: 21.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 24.307,50
MEVCUT: 22.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 25.465,00
MEVCUT: 23.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 26.622,50
MEVCUT: 24.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 27.780,00
MEVCUT: 25.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 28.937,50
MEVCUT: 26.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 30.095,00
MEVCUT: 27.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 31.252,50
MEVCUT: 28.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 32.410,00
MEVCUT: 29.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 33.567,50
MEVCUT: 30.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 34.725,00
MEVCUT: 31.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 35.882,50
MEVCUT: 32.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 37.040,00
MEVCUT: 33.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 38.197,50
MEVCUT: 34.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 39.355,00
MEVCUT: 35.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 40.512,50
MEVCUT: 36.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 41.670,00
MEVCUT: 37.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 42.827,50
MEVCUT: 38.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 43.985,00
MEVCUT: 39.000,00
YÜZDE 15.75 ZAMLI: 45.142,50
MEVCUT: 40.000,00