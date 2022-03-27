A101’in aktüel kataloğu güncellendi! İndirimli ürünlerine reset atan zincir markette 6’lı halde satılmaya başlandı! 62,50’den 27,90’a düştü!

A101 aktüel kataloğu her hafta gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın kataloğuna bu hafta reset atıldı. Yeni haftanın gelmesiyle birlikte aktüel ürünler kataloğu da yenilendi. Vatandaşlar alışveriş torbalarıyla market market indirimli ürünleri inceliyor. A101 harekete geçti ve duyurdu. Bu hafta indirimdeki ürünler kapış kapış gitmeye başladı. Yumurta, et, süt gibi gıda ürünlerinin yanı sıra, temizlik ürünlerinde de dikkat çeken indirimler vatandaşları bekliyor. Ayrıca evine elektronik alet almak isteyenler, telefon gibi teknolojik aletlere ihtiyacı olanlar A101'e akın ediyor. İşte yeni A101 aktüel ürünler kataoğu tam liste...