Ne zaman emekli olabilirim? Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik yaşı hesaplama 2021!
Milyonlarca çalışan gündemde sıklıkla Ne zaman emekli olabilirim? Sorusuna yanıt arıyor. Herkesin hayali bir gün bu refah hayata kavuşmak ve yaşlılığını maddi olarak rahat geçirmek. Yıllarca bunun için çalışan vatandaşlar emeklilik yaşı hesaplama 2021 işleminin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. 3600 ve 4500 günle erken emekli olabilme fırsatı da doğuyor. Ayrıca SGK'nın şart koştuğunu noktaları da yerine getirmek önem taşıyor. Düzenli ödenen primler, sigorta başlangıcının yapıldığı tarih gibi daha pek çok detay bulunuyor. İşte ayrıntılar…
Milyonlarca çalışan gündemde sıklıkla Ne zaman emekli olabilirim? Sorusuna yanıt arıyor. Herkesin hayali bir gün bu refah hayata kavuşmak ve yaşlılığını maddi olarak rahat geçirmek. Yıllarca bunun için çalışan vatandaşlar emeklilik yaşı hesaplama 2021 işleminin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. 3600 ve 4500 günle erken emekli olabilme fırsatı da doğuyor. Ayrıca SGK'nın şart koştuğunu noktaları da yerine getirmek önem taşıyor. Düzenli ödenen primler, sigorta başlangıcının yapıldığı tarih gibi daha pek çok detay bulunuyor. İşte ayrıntılar…
Ne zaman emekli olabilirim? Sorusu çalışan milyonlarca vatandaşın kafasında soru işareti oluyor ve bir an önce bu zamanın gelmesinin hayalini kuruyor. Yaşlılıkta çalışmadan da aylık maaş sahibi olabilmek için ne zaman sigorta yapıldığı, primlerin düzenli ödenip ödenmediği, yaş şartının karşılanp karşılanmadığı önem taşıyor. Ne zaman emekli olurum? Sorusunun yanıtı da aslında bu bilgiler doğrultusunda veriliyor. Peki 3600 ve 4500 günle erken emekli olabilme fırsatı nasıl yakalanıyor? Emeklilik yaşı hesaplama 2021 nasıl yapılıyor? İşte detaylar…
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
Doğum tarihim 1973, 19 ay askerlik yaptım. Sigorta başlangıcım 01.03.1997, 5600 prim günüm var. B. TOPRAK
İşe başlama tarihinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 16 ay askerlik borçlanıp öderseniz 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim gün sayınız da tamamlanmış olur ancak 55 yaşınız 2028 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 2028 yılı olacaktır. Askerliği borçlanmazsanız 2029 yılında emekli olabilirsiniz.
01.04.1987 girişim, ne zaman emekli olurum? Abdullah V.
1987 yılında işe girmiş olanlar SSK'dan 25 yıl, 50 yaş ve 5375 prim gün şartlarına tabidir. Kendilerine emekli aylığı bağlanması için bu 3 şartın oluşması gerekiyor. Ayrıca askerliği 1987'den önce yapmışlarsa askerlik borçlanıp 25 yıl, 49 yaş ve 5300 gün şartlarına tabi olabilirler.
10.10.1974 doğumluyum. 1989 yılında meslek lisesinden sigortalı oldum. İlk primim 11.06.1997 tarihinden itibaren görülüyor. 5300 günüm var. Askerliğimi ne kadar borçlanmalıyım? Ayhan B.
Staj girişi emeklilikte sayılmaz. 1997 yılındaki girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz. Sadece 3 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Bu durumda prim günü tamamlayıp 56 yaşınızın dolacağı 02.06.2030 tarihinde emekli olabilirsiniz.