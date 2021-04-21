Ne zaman emekli olabilirim? Milyonları ilgilendiriyor! Emeklilik yaşı hesaplama 2021!

Milyonlarca çalışan gündemde sıklıkla Ne zaman emekli olabilirim? Sorusuna yanıt arıyor. Herkesin hayali bir gün bu refah hayata kavuşmak ve yaşlılığını maddi olarak rahat geçirmek. Yıllarca bunun için çalışan vatandaşlar emeklilik yaşı hesaplama 2021 işleminin nasıl yapıldığını merak ederek araştırıyor. 3600 ve 4500 günle erken emekli olabilme fırsatı da doğuyor. Ayrıca SGK'nın şart koştuğunu noktaları da yerine getirmek önem taşıyor. Düzenli ödenen primler, sigorta başlangıcının yapıldığı tarih gibi daha pek çok detay bulunuyor. İşte ayrıntılar…