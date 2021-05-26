Altın fiyatları zirvede kuş uçurtmadı! Gram altın 519 TL'ye ulaşarak rekor kırdı! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...

Gram altın yılın zirvesini gördü! Altın fiyatları son dönemde büyük bir yükselişe geçerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Bu kapsamda yatırımcıları heyecanlandıracak son dakika gelişme aktarıldı. Gram altın, bu sabah 519 TL'den işlem görerek 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ise 8 Ocak'tan sonra bir ilki yaşayarak 1907 dolar/ons seviyesine yükseldi. Pek, Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve güncel fiyatlar!