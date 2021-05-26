Altın fiyatları zirvede kuş uçurtmadı! Gram altın 519 TL'ye ulaşarak rekor kırdı! Çeyrek, yarım, tam altın fiyatları...
Gram altın yılın zirvesini gördü! Altın fiyatları son dönemde büyük bir yükselişe geçerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Bu kapsamda yatırımcıları heyecanlandıracak son dakika gelişme aktarıldı. Gram altın, bu sabah 519 TL'den işlem görerek 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ise 8 Ocak'tan sonra bir ilki yaşayarak 1907 dolar/ons seviyesine yükseldi. Pekİ, Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve güncel fiyatlar!
Gram altın yılın zirvesini gördü! Altın fiyatları son dönemde büyük bir yükselişe geçerek yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar fiyatları yakından takip ediyor. Bu kapsamda yatırımcıları heyecanlandıracak son dakika gelişme aktarıldı. Gram altın, bu sabah 519 TL'den işlem görerek 2021 yılındaki en yüksek seviyeyi gördü. Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı ise 8 Ocak'tan sonra bir ilki yaşayarak 1907 dolar/ons seviyesine yükseldi. Pek, Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ve güncel fiyatlar!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatların daha da yükseleceğini belirtti. " Gram altın TL fiyatı bugün yükseldi bu yılın zirve seviyesi öngörüm bu zirvenin bitmediğine dair. Gram altında haziranda yükselişin devam edeceğini tahmin ediyorum." ifadelerini kullanan Memiş şunları kaydetti:
1960 dolar seviyesini takip edeceğiz. Bu test edildiği andan itibaren FED'in politikalarına bakacağız. FED faizleri ötelerse altının ons fiyatı geçen yıl olduğu gibi 2000 dolar seviyesinde yükselişlerine devam edebilir. Yılın son çeyreğine dikkat etmek gerekir. FED faiz artırım söylemlerini başlatırsa ve 2022 yılının ilk çeyreğini ifade ederse ons tarafında bir gerileme görülebilir.