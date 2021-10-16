A101’den 12 sayfalık indirim afişi! A101 16 Ekim aktüel kataloğunda 10 TL üzeri 13 üründe indirim var! 5 gün içinde fırsatı kapan kaptı!

A101'den 12 sayfalık indirim afişi yayınlandı. A101 16 Ekim aktüel kataloğunda 10 TL üzeri 13 üründe indirim var! 5 gün içinde fırsatı kapan kaptı. Kataloğda bu hafta sonu Nimet Su Böreği, Pınar Kahvaltı Keyfi Beyaz Peynir, Şahin Pastırma Dana Çemensiz, Mistral Kağıt Havlu Çift Katlı 6'lı, Adieu Limon Kolonyası, Hair Shine Orkide Özlü Şampuan, Omo Sıvı Deterjan, Ülker Probis Kremalı Bisküvi, Haribo Chamallows Party Yumuşak Şeker, Çıtkırıldım Kraker Baharatlı, Ülker Albeni Extra Bar Çikolata Karamelli ürünleri var.