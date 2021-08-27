1.657,86 TL ödeniyor ama kimse bilmiyor almıyor! Bu hastalığı olanlar yakınları hemen alabilirsiniz! İlave 600 TL’de aylık veriliyor

Tüberküloz ve SSPE hastalarına 2021 aylık 1,657,86 TL ödenirken, ayrıca yatağa bağımlı olan tüberküloz hastalarına ek olarak aylık 600 lira daha ödeme yapılacak. Uygulamadan yararlanmak için hastaların oturdukları hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması gerekiyor.