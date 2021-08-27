1.657,86 TL ödeniyor ama kimse bilmiyor almıyor! Bu hastalığı olanlar yakınları hemen alabilirsiniz! İlave 600 TL'de aylık veriliyor
Tüberküloz maaşı 2021 ve SSPE hastalığı nedeniyle Psiko-sosyal ve mali kayıp yaşam sürdüren hastaların öz bakım gereksinimleri ve fiziki ortamlarının iyileştirilmesi amacıyla geliştirilen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) Fonu ile finanse edilen bir yardım programıdır. Tüberküloz hastaları ve SSPE hastaları bu yardımdan nasıl faydalanabilir ona bakalım. Verem hastalığı, yani tıbbi adıyla tüberküloz (TB) hava yolu ile bir bireyden diğerine yayılan, bulaşıcı bir akciğer hastalığıdır. Verem hastalığı Mycobacterium Tuberculosis adlı bakterilerden kaynaklanır. Verem hastalığı tedavi edilebilir ve verem aşısı ile önlenebilir bir hastalıktır.
Bu yardım programından, Türk vatandaşı olup Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunun 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları doğrultusundan muhtaç bulunduğu belirleme edilen, Tüberküloz ve SSPE hastalığından muzdarip şahıslar faydalanabilir. Başvurular Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak.
Bu yardım programı kapsamında şartları sağlayan ve Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından başvurusu kabul edilen Tüberküloz veya SSPE hastalarına (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar düzenli nakdi yardım yapılır.
Tüberküloz ve SSPE hastalarına 2021 aylık 1,657,86 TL ödenirken, ayrıca yatağa bağımlı olan tüberküloz hastalarına ek olarak aylık 600 lira daha ödeme yapılacak. Uygulamadan yararlanmak için hastaların oturdukları hanede kişi başına düşen aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte ikisinden az olması gerekiyor.
Bu şartlara sahip olan hastalar Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakıflarına başvurarak bu yardımdan yararlanabilecek.