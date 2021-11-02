Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank konutta faiz indirimi yaptı fırsatçılar yine sahneye çıktı! Ev fiyatlarında yüzde 10'luk artış!
Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Bank) konut kredisinde faizleri yüzde 1,29'a kadar çekince fırsatçılar yine sahneye çıktı. 26 Ekim'de açıklanan faiz indirimini duyan fırsatçılar ev fiyatlarını yukarı çıkarmaya başladı. Fiyatlara yapılan zamlar yüzde 10'u geçti.
Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan indirip yüzde 18'den yüzde 16'ya çekmesinin ardından kamu bankaları Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank öncü bir adım atarak, 26 Ekim'den geçerli olmak üzere konut kredi faiz oranlarında indirime gitmişti.
YÜZDE 10 ARTTI
Yaklaşık bir yıldır ortalama yüzde 1.50 seviyesinde olan faiz oranları nedeniyle, konut satışları durgun seyrediyordu. Bu ortamda kamu bankaları tarafından indirilen faiz oranlarının, evde talebi yeniden artıracağı beklentisiyle fırsatçılar sahneye çıktı. Faiz indiriminin devreye girdiği 26 Ekim'den itibaren online portallarda satılık ev fiyatları yukarı yöneldi.
YİNE SAHNEDELER
Geçtiğimiz yıl haziranda başlayıp ağustosta son bulan ve tarihin en düşük seviyesinde konut kredisi imkanı sunan kampanyada da benzer durum yaşanmıştı.