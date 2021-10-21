A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu! A101 23 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayında! Çeyiz ve ev alışverişi başlıyor...
A101 aktüel kataloğu yayınlandı. Hafta sonu A101 mağazalarındaki raflarda ürün kalmayacak. Gencinden yaşlısına milyonlarca kişi A101'e akın edecek. Bebeği olanlar, hamile hanımlar, teknolojik ürün isteyen gençler, ev için elektronik ürün bakan anneler babalar, çeyiz alışverişi yapacak olan çiçeği burnunda gelinler, uygun fiyata kozmetik ürün araştıran genç kızlar bu hafta A101'e bakmadan geçmeyin. Zincir marketler arasında bu hafta en ucuz katalog hazırlayan A101 mağazaları oldu. İşte A101 aktüel kataloğu tam liste!
21.10.2021 09:42
- Son Güncelleme: 21.10.2021 09:42
A101'de hafta sonu indirimleri belli oldu. A101 23 Ekim 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. Her cebe uygun fiyatlarıyla A101 bu haftanın da yıldızı oldu. A101 aktüel kataloğu yine vatandaşların cebini rahatlatacak. Bu hafta pek çok ürün indirime girdi. A101 mağazalarına girenler hesaplı alışverişinin tadını çıkartacak. Çeyiz alışverişi, ev alışverişi, bilgisayar oyunu oynayanlar için gerekli tüm ihtiyaçlar yeni katalogla birlikte indirime düştü. İşte A101'in yepyeni hafta sonu aktüel ürünleri...