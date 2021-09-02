Dünya ekonomisi pandemi darbesi yerken Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 21.7 ile rekor büyümeye imza attı
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 21.7 ile rekor büyümeye imza attı. OECD'de ikinci, dünyada üçüncü sırada yer aldı. İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten gelirken, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 10.8 puan ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. TÜİK, geçmiş dönem büyüme rakamlarında revizyona gitti.
02.09.2021 07:00
- Son Güncelleme: 02.09.2021 07:00
Dünya ekonomisinin pandemi nedeniyle sarsıldığı 2020'yi büyüme ile kapatmayı başaran nadir ülkelerden biri olan ve bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 7.2 büyüyen Türkiye, ikinci çeyrekte adeta tarih yazdı.
LOKOMOTİF YATIRIM
İkinci çeyrekteki büyümenin yüzde 57'si yatırım ve net dış talepten gelirken, mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 10.8 puan ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Türkiye ekonomisi 1946'da yüzde 32.1, 1936'da yüzde 23.1 büyümüştü. 2019'da 760.8 milyar dolar olan ve pandeminin etkiyle 2020 sonunda 717.1 milyar dolara gerileyen gayrisafi yurtiçi hasıla, bu yılın ilk çeyreğinde 728.5 milyar dolara, ikinci çeyrekte ise 765.1 milyar dolara yükseldi.