Dünya ekonomisi pandemi darbesi yerken Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 21.7 ile rekor büyümeye imza attı

Türkiye ekonomisi 1946'da yüzde 32.1, 1936'da yüzde 23.1 büyümüştü. 2019'da 760.8 milyar dolar olan ve pandeminin etkiyle 2020 sonunda 717.1 milyar dolara gerileyen gayrisafi yurtiçi hasıla, bu yılın ilk çeyreğinde 728.5 milyar dolara, ikinci çeyrekte ise 765.1 milyar dolara yükseldi.