6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…
Çalışanların hayali bir gün emekli olarak refah bir hayat sürmektir, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir detay var ve SGK'da şartları tamam olanlar erken emekliliği hak ediyor. Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilir, 6 yıl erken emekli olabilirsiniz. Borçlanma yoluyla sağlanan bu fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırma yapıyor. Çocuk sayısı fazla olduğunda kazanılan gün sayısı da artıyor, işte ayrıntılar haberimizde yer alıyor.
18.08.2021 23:41
- Son Güncelleme: 18.08.2021 23:43
Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunun nasıl daha öne çekebileceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre bazı şartlar yerine getirilmişse milyonlarca anne erken emeklilik hakkkını elde edebiliyor. Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir, şartlar neler, kimler yararlanabiliyor? İşte ayrıntılar…