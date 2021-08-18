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Haberler Ekonomi 6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Çalışanların hayali bir gün emekli olarak refah bir hayat sürmektir, milyonlarca anneyi yakından ilgilendiren bir detay var ve SGK'da şartları tamam olanlar erken emekliliği hak ediyor. Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilir, 6 yıl erken emekli olabilirsiniz. Borçlanma yoluyla sağlanan bu fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarının neler olduğunu merak ederek araştırma yapıyor. Çocuk sayısı fazla olduğunda kazanılan gün sayısı da artıyor, işte ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

18.08.2021 23:41 - Son Güncelleme: 18.08.2021 23:43
6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunun nasıl daha öne çekebileceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre bazı şartlar yerine getirilmişse milyonlarca anne erken emeklilik hakkkını elde edebiliyor. Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir, şartlar neler, kimler yararlanabiliyor? İşte ayrıntılar…

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6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Prim kazanmak için borçlanma yolları da var. Bunlardan birisi annelere tanınan doğum borçlanması.

6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Anneler sigorta olduktan sonra dünyaya gelen üç çocuğu için borçlanma yaparak 2.160 gün (6 yıl) kazanıyorlar.

6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Böylece anneler 6 yıl çalışıp prim ödemek yerine bunları topluca satın almış oluyorlar.

6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Eğer annenin yaş ve yıl şartı tamamsa böylece 6 yıl beklemeden erken emekli olabiliyor.

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