6 yıl erken emeklilik mümkün! Milyonlarca anneyi yakından ilgilendiriyor! Şartlar tamamsa 2.160 gün kazanabilirsiniz…

Milyonlarca çalışan emekli olacağı günün hayalini kuruyor ve bunun nasıl daha öne çekebileceğini merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) göre bazı şartlar yerine getirilmişse milyonlarca anne erken emeklilik hakkkını elde edebiliyor. Şartları tamamlayanlar 2.160 gün kazanabiliyor. Peki doğum borçlanması nedir, şartlar neler, kimler yararlanabiliyor? İşte ayrıntılar…