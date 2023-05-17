A101’de ÇEYİZ ALIŞVERİŞİ başladı! Bu hafta 629 TL! Ev tekstili, çeyiz seti, paket paket satışta! Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı!

A101'in yeni fiyat listesi açıklandı. A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Çeyiz alışverişi yapacak olanlar buraya! Bu hafta A101 zincir marketlerinde onlarca çeyizlik ürün uygun fiyata satışa çıktı. Sınırlı sayıda olan çeyizlik ürünlerde dev kampanya 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Peki bu hafta A101'de neler var? Plazma, bulaşık makinesi, buzdolabı, termosifon, dikey süpürge, tost makinesi, mutfak ürünleri daha neler neler! İşte A101 16 Mayıs - 18 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi!