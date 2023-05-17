A101'de ÇEYİZ ALIŞVERİŞİ başladı! Bu hafta 629 TL! Ev tekstili, çeyiz seti, paket paket satışta! Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı!
A101 marketinde bu hafta başlayan çeyiz alışverişi indirimleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. İnternet arama motorlarında A101'in çeyiz paketlerinin fiyatlarını araştıranlar için, 16-18 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesini derledik. İşte uygun fiyatlarla sunulan çeyiz setleri ve diğer ev tekstili indirimleri... A101, çeyiz hazırlığı yapanlara özel olarak çeyiz setleri sunuyor. Bu setler, içerisinde yatak örtüsü, nevresim takımı, yastık kılıfı, bornoz, havlu ve daha birçok ürünü barındırıyor. Kaliteli ve şık tasarımlara sahip olan çeyiz setleri, indirimli fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
17.05.2023 12:44 - Son Güncelleme: 17.05.2023 12:44
A101'in yeni fiyat listesi açıklandı. A101 16 Mayıs aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Çeyiz alışverişi yapacak olanlar buraya! Bu hafta A101 zincir marketlerinde onlarca çeyizlik ürün uygun fiyata satışa çıktı. Sınırlı sayıda olan çeyizlik ürünlerde dev kampanya 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Peki bu hafta A101'de neler var? Plazma, bulaşık makinesi, buzdolabı, termosifon, dikey süpürge, tost makinesi, mutfak ürünleri daha neler neler! İşte A101 16 Mayıs - 18 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi!