A101’de bu hafta neler var? Market yarışı kızıştı indirimi alası yapıldı! 184 TL’den düştü! Ayçiçek yağı, şeker, bakliyat, sabun, tuvalet kağıdı...

A101'in yeni kataloğu merakla bekleniyordu. Ve açıklandı. Bu haftanın güncel indirimli ürünleri belli oldu. Her hafta farklı ürünlerde fiyat etiketlerini yenileyen A101 zincir marketleri bu hafta hem gıdada, hem temizlikte, hem de elektronik ürünlerde indirim uyguladı. Elektronik ürünlerin bulunduğu katalogdaki indirimler 18 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak. Peki şeker, yağ fiyatları düştü mü? İşte A101'de bu hafta indirime giren ürünlerin listesi...