EYT'LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran'da başlıyor
Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere aylık bağlama çalışmaları sürerken, maaşı gecikenlere avans imkanı başlıyor. EYT'liler, 2 Haziran'dan itibaren başvuru yapabilecek. Avans imkanından yararlanılabilecek tarih emeklilik başvuru tarihine göre değişecek. İşte detayları...
31.05.2023 12:15 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:15
BU DÜZENLEMEYE DİKKAT!
SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesine göre, kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.