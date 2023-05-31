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EYT'LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran'da başlıyor

Prim ve yıl şartını tamamlayan EYT'lilere aylık bağlama çalışmaları sürerken, maaşı gecikenlere avans imkanı başlıyor. EYT'liler, 2 Haziran'dan itibaren başvuru yapabilecek. Avans imkanından yararlanılabilecek tarih emeklilik başvuru tarihine göre değişecek. İşte detayları...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
31.05.2023 12:15 - Son Güncelleme: 31.05.2023 12:15
EYT’LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran’da başlıyor

EYT'liler birbiri ardına emekli aylığına kavuşuyor. Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan 1.8 milyonu aşkın EYT'liden 1.2 milyonunun maaşı bağlanırken, 600 bini için de çalışmalar sürüyor.

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EYT’LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran’da başlıyor

Bu 600 bin kişi işlemleri tamamlanınca biriken tüm maaşlarının yanı sıra bayram ikramiyesini de alacak. Ancak bu bekleyiş sırasında isteyenlere avans olanağı da var.

EYT’LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran’da başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun aylık bağlama işlemi uzayanlara yönelik bu uygulamasından yararlanma imkanı 2 Haziran'da başlıyor.

EYT’LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran’da başlıyor

BU DÜZENLEMEYE DİKKAT!
SGK'nın 2018/38 sayılı genelgesine göre, kuruma tahsis talebinde bulunan sigortalı ve hak sahiplerine 90 gün içinde gelir ve aylık bağlanamaması durumunda, kurumca gelir ve aylık bağlanmasına hak kazandığı anlaşılan sigortalı ve hak sahiplerine yazılı talepte bulunmaları halinde, ilerideki alacaklarından mahsup edilmek üzere avans ödenebiliyor.

EYT’LİLER DİKKAT! Maaşı gecikenlere avans imkanı! 2 Haziran’da başlıyor

Avans miktarı her üç ay için, bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını, gelirlerde ise net asgari ücretin 2 katını geçmemek üzere kurumca belirleniyor.

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