A101’de Babalar Günü kampanyası başladı! Hediyelik ürünler hediye gibi fiyata satılıyor! 13 Haziran 2022 indirimleri: 4 parçası 59 TL’ye...

Babalar Günü bu yıl 19 Haziran Pazar gününe denk geliyor. Bu özel gün için geri sayım devam ederken milyonlarca kişi babasına hediye almak için kara kara düşünmeye başladı. A101 zincir marketlerinde bu hafta Babalar Günü için kampanya düzenlendi. Bu kapsamda kupalar, oyun kolları, tabletler, cep telefonları ve daha bir çok ürün düşük fiyattan satılmaya başlandı. 13 Haziran 2022 indirimleri haberimizde! Hediyelik ürünler hediye gibi fiyata satılıyor! Özellikle 4 parçası 59 TL'ye satılan ürün dikkat çekti. İşte A101 aktüel ürünler tam liste...