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Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

Altın fiyatları ilgiyle takip edilirken yatırımcılar yönünü gümüş, dolar ve euroya çevirmeye başladı. Finans analisti İslam Memiş, yaşanan gelişmeleri yorumladı ve "Elinde altını olan acele etmesin" dedi.

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Giriş Tarihi :24 Mart 2025 , 09:18 Güncelleme Tarihi :24 Mart 2025 , 09:18
Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

Altın fiyatları, yılın ilk çeyreğinde yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gram altın 4.000 TL seviyesini aşarken, gözler yıl içinde ulaşılması beklenen 4.500 TL hedefinde. Ekonomist İslam Memiş, elinde altın bulunan yatırımcılara önemli bir çağrıda bulundu.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

📈 ALTIN ZİRVEDE: 4500 TL SÜRPRİZ OLMAZ

Gram altın geçtiğimiz günlerde 4000 TL seviyesini test etti. Piyasa kapalı olduğu için bu seviyeden fiziki işlem yapılmasa da, yükseliş trendi devam ediyor. İslam Memiş'e göre ons altının 3000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması, gram altında 4500 TL hedefini kuvvetlendiriyor.

Tam altın 24.300 TL'ye, çeyrek altın 6100 TL'ye ulaşırken, yaz aylarına doğru bu seviyelerin daha da yukarısını görmesi bekleniyor.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🚫 ALTININ BAZI TÜRLERİNE YASAK GELDİ

Altın yatırımı yapmak isteyenler için önemli bir gelişme yaşandı. İşçiliksiz ve astar altınların üretimi ve satışı yasaklandı. Artık sadece paketli gram altın satışına izin veriliyor. Ancak elinde astar altın bulunduranlar panik yapmasın; kuyumcular bu ürünleri almaya devam ediyor.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

💸 ALTINA ALTERNATİF ARAYANLARA: GÜMÜŞ ÖNE ÇIKIYOR

Altın fiyatlarındaki yükseliş, bütçesi sınırlı yatırımcıyı gümüşe yönlendiriyor. Gümüşün gram fiyatı 40-45 TL bandında seyrediyor ve yılın ilk çeyreğinde TL bazında altından daha fazla getiri sağladı. Hem bankalarda gümüş hesabı açmak hem de fiziki olarak gümüş almak mümkün.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🏦 BANKADAN ALTIN ALANLARA VERGİ ŞOKU

Bankalar üzerinden yapılan altın alımlarında binde 2 oranında vergi uygulanmaya başlandı. Bu, gram başına yaklaşık 8 TL ek maliyet anlamına geliyor. İslam Memiş, bu gelişmenin yatırım kararlarını etkileyebileceğini belirtti.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🧘‍♂️ "ALTINI OLAN PANİK YAPMASIN"

İslam Memiş'in mesajı net: "Eğer acil bir nakit ihtiyacınız yoksa, altınınızı bozmaya gerek yok. Fiyatlarda şok yükselişler yaşandı ancak bu uzun vadeli bir yatırım aracıdır." Özellikle ev veya araç alımı planlayanların değerlendirme yapması gerektiğini vurguladı.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

💶 EURO DOLARI SOLLADI

Döviz yatırımında euro öne çıkıyor. 1.03 seviyelerinden 1.09'a kadar yükselen euro/dolar paritesi, yılın ilk çeyreğinde dolardan daha fazla kazandırdı. Teknik olarak 1.12 seviyesi hedefleniyor. Ancak Avrupa ekonomisindeki belirsizlikler, yatırımcıların temkinli olmasını gerektiriyor.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🧠 STRATEJİ ZAMANI: "KORKU DEĞİL, AKIL KAZANDIRIR"

Altın, gümüş, dolar veya euro… Hepsi yatırım aracı olabilir ama kritik olan doğru zamanda doğru kararları verebilmek. Memiş'e göre, "Korkuyla hareket eden kaybeder. Fırsat kollayan, sabırlı olan kazanır."

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🧨 BORSA'DA DÜŞÜŞ GEÇİCİ: "UZUN VADEDE KÖTÜMSER DEĞİLİM"

Borsa İstanbul'da son günlerde sert satışlar yaşansa da, Memiş bu düşüşlerin geçici olduğunu düşünüyor. "10.500 puan seviyelerinden gelen düzeltme, uzun vadeli alım fırsatıdır" diyerek yatırımcılara moral verdi.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

🌪️ KUSURSUZ FIRTINA MART'TA GERÇEKLEŞTİ

İslam Memiş'in aylar önce dillendirdiği "Kusursuz Fırtına" senaryosu mart ayında adeta bire bir gerçekleşti. Altın, gümüş, döviz ve borsada öngörülen tüm rakamlar kısa sürede görüldü. Şimdi yatırımcıların yapması gereken: sakin kalmak, gelişmeleri takip etmek ve doğru zamanda harekete geçmek.

Gram altın artacak mı, şimdi satılmalı mı? Altın fiyatlarında rekor: Kritik uyarı

📌 YATIRIMCIYA TAVSİYELER

  • Nakide ihtiyacı olmayanlar altın ya da döviz bozmamalı.

  • Panik satışlardan kaçınılmalı, uzun vadeli stratejiler tercih edilmeli.

  • Düşüşler alım fırsatına dönüşebilir.

  • Şok fiyatlamalar sonsuza kadar sürmez, soğukkanlı olunmalı.

Fotoğraflar: AA