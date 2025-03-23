26-28 Mart BİM aktüel ürünlerde dev indirim: O ürünler 13,50 TL, 45 TL, 29,50 TL, 34,50 TL’ye satılıyor

Mart ayının son haftasında BİM rafları dopdolu geliyor! 25 Mart Salı ve 28 Mart Cuma günlerine özel hazırlanan aktüel ürün kataloğunda; 2'li Türk Kahvesi Makinesi, Mini Buzdolabı, IPL Lazer Epilasyon Cihazı, Buharlı Temizleme Cihazı ve daha birçok teknolojik ürün cazip fiyatlarla satışta olacak. Bu haftanın öne çıkan ürünlerini kaçırmamak için katalog detaylarını haberimizde derledik.