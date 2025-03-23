26-28 Mart BİM aktüel ürünlerde dev indirim: O ürünler 13,50 TL, 45 TL, 29,50 TL, 34,50 TL’ye satılıyor

Mart ayının son haftasında BİM rafları dopdolu geliyor! 25 Mart Salı ve 28 Mart Cuma günlerine özel hazırlanan aktüel ürün kataloğunda; 2'li Türk Kahvesi Makinesi, Mini Buzdolabı, IPL Lazer Epilasyon Cihazı, Buharlı Temizleme Cihazı ve daha birçok teknolojik ürün cazip fiyatlarla satışta olacak. Bu haftanın öne çıkan ürünlerini kaçırmamak için katalog detaylarını haberimizde derledik.
🛒 BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
☕ İçecek ve Atıştırmalıklar
🍵 Berk Filiz Siyah Çay 100 g – 13,50 TL
☕ Jacobs Velvet Foam Gold Çözünebilir Kahve 100 g – 109,50 TL
🕌 Abdullah Efendi Osmanlı Dibek Kahvesi 200 g – 45 TL
🥤 Yeni Kavaklıdere Şalgam Suyu – 49,50 TL
🥤 Pepsi / Lipton İçecek Çeşitleri – 29,50 TL
🥜 Kuru Yemiş ve Sağlıklı Atıştırmalıklar
🌰 Simbat Siirt Fıstığı 300 g – 199 TL
🌰 Gürsoy Kavrulmuş Fındık İçi 400 g – 199 TL
🍯 Çotanak Ballı Fındık Ezmesi 200 g – 109 TL
🥜 Meray Ceviz İçi 400 g – 190 TL
🍫 Züber Granola Bar – 49,50 TL
🧆 Züber Nohut Cipsi – 34,50 TL
🧀 Süt Ürünleri ve Kahvaltılık
🧀 Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g – 299 TL
🧀 Anka Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 g – 199 TL
🧀 Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 900 g – 149 TL
🧀 Peysan Klasik Peynir 500 g – 139,50 TL
🥣 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
🥣 İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 kg – 119 TL
🧁 İçim Labne 3x180 g – 99,50 TL
🥩 Et Ürünleri
🌭 Özlem Et Dana Kangal Sucuk 500 g – 189 TL
🥙 Ettat Pişmiş Dana Döner 250 g – 99 TL
🍇 Donuk Ürün
🍇 Iff's Böğürtlen 350 g – 89 TL
🧼 Temizlik ve Kişisel Bakım
🍽️ Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg – 119 TL
👕 Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı – 179,90 TL
🍽️ Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı – 29,50 TL
🧺 Persil Toz Deterjan 9 kg – 329 TL
🧴 Clear Şampuan 600 ml – 139 TL
🪥 Close Up Diş Macunu – 49,50 TL
👗 Giyim & Aksesuar
👚 Elestan Kadın İp Askılı Ayarlı Atlet – 135 TL
💡 Yazılı Neon Led – 399 TL
🛍️ BİM 28 MART CUMA AKTÜEL KATALOĞU
📺 Elektronik Ürünler
📺 Dijitsu 50" ULTRA HD Google TV – 11.490 TL
📺 Senna 32" HD Ready Uydu Alıcılı TV – 4.390 TL
📱 Casper VIA X30 256 GB Telefon – 6.990 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör – 399 TL
🎧 Transformers Bluetooth Kulaklık – 899 TL
📱 Transformers Telefon Tutucu – 149 TL
🔌 Transformers Type-C Şarj Kablosu – 175 TL
🍽️ Ev Aletleri
❄️ Mini Buzdolabı – 4.975 TL
🌀 Philips Süpürge – 5.975 TL
🧼 Buharlı Temizleme Cihazı – 4.290 TL
🧹 Fakir Dik Durabilen Süpürge – 1.750 TL
☕ Keysmart 2'li Türk Kahvesi Makinesi – 4.490 TL
🥪 Kumtel Inox Tost Makinesi – 1.750 TL
🔪 Cam Doğrayıcı – 999 TL
🍟 Philips Air Fryer – 4.290 TL
👕 Mini Ütü – 990 TL
💇♀️ Düzleştirici – 329 TL
💨 Arzum Hava Üflemeli Saç Şekillendirici – 1.190 TL
🌞 Solar Aydınlatma & Dekorasyon
🌞 Solar Dekoratif Aydınlatma – 399 TL
🌞 Solar Duvar Aydınlatma – 279 TL
🌞 Solar Şık Duvar Aydınlatma – 299 TL
🌞 Solar Sensörlü Duvar Lambası – 259 TL
🔋 Solar Aydınlatma Sistemi – 1.290 TL
🐞 Dekoratif Yusufçuk – 85 TL
🐦 Dekoratif Kuş – 59 TL
🎐 Bambu Rüzgar Zili – 229 TL
🐿️ Dekoratif Saksı Kenarı Sincap – 129 TL
🧺 Örme Dekoratif Sepet – 149 TL
⛲ Dekoratif Işıklı Şelale – 979 TL
🌿 Bahçe & Hırdavat
🔨 Ahşap Saplı Çelik Keser – 149 TL
🌱 Ahşap Saplı Çapa – 99 TL
🕶️ UV Filtreli Gözlük – 39 TL
🔥 Pürmüz Seti – 319 TL
🧹 Çalı Fırçası – 99 TL
🌳 Budama Testeresi – 159 TL
✂️ Budama Makası – 199 TL
✂️ Dal Budama Makası – 279 TL
⛓️ Benzinli Ağaç Kesme Motoru – 3.250 TL
💦 Basınçlı Yıkama Makinesi – 3.950 TL
🌀 Spiral Hortum Seti – 359 TL
🧵 Esnek Hortum Seti – 399 TL
🔄 Makaralı Hortum Seti – 459 TL
🧸 Oyuncak & Tekstil
🚗 Özel Arabalar Serisi – 149 TL
📘 Beyin Geliştirme Yaz-Sil Serisi – 189 TL
🦖 Dinozora Dönüşen Robot – 219 TL
🧱 Blok Oyuncak – 399 TL
🐱 Oyuncak Kediler – 229 TL
🐾 Oyuncak Pet ve Aksesuarları – 239 TL
🥿 Erkek Terlik – 119 TL
👕 Erkek Pijama Takımı – 359 TL
🧳 ABS Valiz – 639 TL
🛋️ 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak – 7.500 TL
🧵 Dikiş & Hobi Ürünleri
🪡 Dikiş İğnesi Çeşitleri – 9,50 TL
✂️ Terzi Makası – 29,50 TL
📏 Mezura ~1,5 m – 15 TL
🧷 Perde Düğmesi – 15 TL
📦 Toplu İğne Kutusu – 29,50 TL
🧶 Angora Yumak – 109 TL
🍽️ Cam & Porselen Ürünler
🍵 Pastel Renkli Çay Seti – 339 TL
☕ Elegan Kupa ~225 cc – 99 TL
🥤 Terra Meşrubat Bardağı ~475 cc – 109 TL
💧 Terra Su Bardağı ~360 cc – 99 TL
🍹 Dekorlu Meşrubat Bardağı ~570 cc – 49 TL
🍵 Mottolu Cam Kupa ~250 cc – 55 TL
🥂 Renkli Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı ~120 cc – 239 TL
🍶 Keramika Seramik Kahve Fincan Seti – 349 TL