A101’de 21 Nisan Perşembe sürprizi! Ramazan Bayramı için güncellediler! Hafta sonu da dahil edildi! Gıda, elektronik, züccaciye, ev tekstilinde...

A101'de 21 Nisan Perşembe sürprizi! Ramazan Bayramı için güncellendi. Hafta sonunu da kapsıyor. A101 aktüel ürünler kataloğu baştan aşağı sıfırlandı. Perşembe fırsatları başladı. Güncel A101 aktüel kataloğu yayımlandı. Peki Bu hafta A101'de neler var? Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşlar hangi markette özel indirimler uygulanacak merakla bekliyordu. A101 önce davrandı ve tek tek indirimlerini açıkladı. Bizler de haberimizde yepyeni aktüel kataloğuna yer verdik. İşte tüm A101 indirimleri...