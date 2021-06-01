A101'de 10 TL üzeri alışverişte raflarda fırsatlar tükeniyor! A101 aktüel kataloğuyla cumaya kadar kampanya var!

A101 29 Mayıs-4 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin hepsi cumartesi günü satışa sunuldu. Pek çok kategorideki indirimin dikkat çektiği kataloğda geçen hafta sonu Çaykur Çay Siyah Altınbaş, Eti Burçak Kurabi, Bioblas Isırgan Yağlı Şampuan, Sea Color Saç Boyası Koyu Kumral Bal Köpüğü Çeşitleri, Haribo Yumuşak Şeker, Çaykur Çay Rize Turist, Çaykur Çay Kamelya ve Keyfe Premium Türk Kahvesi ürünleri var. Ayrıca 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde Tat Ketçap+Mayonez+Acı Sos Set ve Nescafe Blend 37 Eko Paket ürünlerinde yüzde 50'den başlayıp 67'ye ulaşan bir indirim yer alıyor.