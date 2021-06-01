OGM işçi alımı başvuru ekranı: İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı...

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir?