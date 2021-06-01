OGM işçi alımı başvuru ekranı: İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı...
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımına ilişkin duyuruyu Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere çeşitli kadrolara toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte OGM işçi alımı başvuru ekranı ve detaylar!
01.06.2021 12:51
- Son Güncelleme: 01.06.2021 12:56
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir?
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.