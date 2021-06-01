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OGM işçi alımı başvuru ekranı: İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir? Kadro dağılımı...

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 2 bin 83 işçi alımına ilişkin duyuruyu Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere çeşitli kadrolara toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Peki, Orman Genel Müdürlüğü 2 bin 83 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? OGM işçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte OGM işçi alımı başvuru ekranı ve detaylar!

01.06.2021 12:51 - Son Güncelleme: 01.06.2021 12:56
Orman Genel Müdürlüğü OGM binlerce işçi alacak! İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından işçi alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda yer alan bilgilere göre, 2 bin 80'i geçici, 3'ü daimi olmak üzere toplam 2 bin 83 işçi alımı yapılacağı belirtildi. Kadro dağılımı ve şartlar belli oldu. OGM işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR Orman Genel Müdürlüğü 2.083 personel alımı başvuru şartları nedir?

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Orman Genel Müdürlüğü OGM binlerce işçi alacak! İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 2 bin 80 geçici ve 3 daimi işçi alınacak.

Orman Genel Müdürlüğü OGM binlerce işçi alacak! İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları

OGM İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN, BAŞVURULAR ŞARTLARI NELER?

Toplam 2 bin 83 işçi alımı için adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR'un açık iş ilanlarında duyurulacak. Bu ilanlar 14-18 Haziran'da İŞKUR üzerinden yayımlanacak.

Orman Genel Müdürlüğü OGM binlerce işçi alacak! İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (OGM) PERSONEL İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gerekli şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacak. Sözlü ve uygulamalı sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 katı kadar aday çağrılacak. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

Orman Genel Müdürlüğü OGM binlerce işçi alacak! İşte il il o liste ve OGM başvuru detayları

Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek, ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de duyurulacak. Adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacak. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi iki ay olacak.